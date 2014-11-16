مدارس ابتدایی صاحب کتابخانه های کلاسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی گفت: توسعه کتابخانه‌های 401 پژوهش‌سرای دانش‌آموزی یکی از فعالیت‌های انجام شده در آموزش و پرورش است.



وی افزود: افتتاح 50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار مدرسه با 8 هزار عنوان کتاب از جمله فعالیت‌های حوزه کتاب و کتابخوانی در مدارس است.



حمیدرضا کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش نیز با اشاره به تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه مدارس کشور گفت: کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های مدارس کشور در گذشته بیش از 80 میلیون جلد کتاب بوده که این عدد در سال 92 به بیش از 84 میلیون جلد کتاب رسیده است و سرانه کتاب هر دانش‌آموز 6 جلد در کشور است.



وی با بیان اینکه 103 هزار و 702 مدرسه در کشور وجود دارد، افزود: از این تعداد 67 هزار و 501 مدرسه دارای کتابخانه کلاسی هستند و 36 هزار و 271 مدرسه فاقد کتابخانه کلاسی هستند.



