دومین سوگواره بزرگ عکس بصیرت عاشورایی در ابركوه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاري مهر، سید سجاد ابطحی اظهار داشت: تعمیق‌ بخشی نگاه مردم به محرم، شناساندن حادثه عاشورا از زاویه هنر به مردم آزاده جهان، تقویت و تبادل تجربه‌های هنری میان هنرمندان فعال، توسعه و ترویج فرهنگ محرم و عزاداری و شناسایی زیبایی و زوایای پنهان عزاداری محرم از اهداف برگزاری دومین دوره این مسابقه بزرگ عکاسی است.

وی با بیان اینکه موضوعات این مسابقه شامل نماز ظهر عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر، کودک و محرم، مسجد و محرم، آسیب شناسی عزاداری محرم و تمامی موضوع‌های مرتبط است خاطرنشان کرد: در دوران امام حسین (ع) تنها کسانی که اهل بینش و بصیرت بودند، توانستند راه هدایت را تشخیص دهند به همین دلیل پیام‌های این نهضت الهی باید در قالب‌های مختلف و با زبان روز بازگو شود تا راهگشای مسائل امروز باشد و نباید خود را برای بیان این ارزش‌ها محدود کرد.

مدیر مرکز فرهنگی امامزاده احمد (ع) ابرکوه روزآمد کردن و کاربردی کردن پیام‌های عاشورا را مهم‌ترین رویکرد این فراخوان دانست و افزود: اصلاح نگاه هنرمندان در پرداختن به سوژه‌های عاشورایی مطابق با واقعیت و به دور از پیرایه‌های خرافی از دیگر اهداف برگزاری این سوگواره است.

وی ادامه داد: علاقمندان برای حضور در این مسابقه تا دهم آذرماه فرصت دارند عکس‌های برگزیده خود را در چارچوب مضمون‌های عاشورایی در دو بخش عکاسی تلفن همراه و دوربین به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

ابطحی افزود: کلیه آثار توسط داوران مطرح کشوری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و به نفرات برتر این سوگواره جوایز نفیسی اهدا خواهد شد و با استفاده از آثار برتر این سوگواره به زودی نمایشگاهی برگزار می‌شود.

دبیر جوان این سوگواره با بیان اینکه حضور برای عموم مردم در این سوگواره آزاد است و محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد گفت: از عموم مردم شریف استان یزد به ویژه علاقمندان به هنر عکاسی دعوت می‌کنیم تا با شرکت در این مسابقه به معرفی فرهنگ غنی عزاداری حسینی در ابرکوه از دریچه دوربین بپردازند.

وی دبیرخانه دائمی سوگواره را اداره اوقاف و امورخیریه ابرکوه ذکر کرد و افزود:شماره تلفن ۰۳۵۲۶۸۲۱۵۰۸ نیز پاسخگوی سئوالات علاقمندان است.