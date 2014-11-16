نشانه های تغییر سیاست آمریکا در قبال سوریه مشاهده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه از احتمال تغییر سیاست های آمریکا در قبال سوریه خبر داد.

وی گفت: سیگنال هایی در اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دریافت کرده است که بیانگر تغییر سیاست های وی در قبال سوریه است.

داوداغلو این اظهارات را بعد از دیدار با باراک اوباما در حاشیه نشست گروه 20 در استرالیا گفت.

داوداوغلو گفت: هر چند آمریکایی ها از ابتدا دولت بشار اسد را نامشروع خوانده اند ولی واقعیت این است که آمریکایی ها بعد از جنگ عراق تن به مداخله جدیدی نمی دهند و تا الان تاکید داشته اند که باید ابتدا داعش حذف شود و بعد دولت بشار اسد.

وی در ادامه گفت: اما الان آنها فهمیده اند که نظام سوریه از این فرصت استفاده می کند و به همین علت امروز اوباما صراحتا گفت که اسد باید برود.