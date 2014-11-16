  1. سیاست
  2. دولت
۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۵۶

با صدور پیامی؛

روحانی درگذشت مادر شهید عباس بابایی را تسلیت گفت

روحانی درگذشت مادر شهید عباس بابایی را تسلیت گفت

حسن روحانی رییس جمهوری در پیامی درگذشت مادر سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهوری در پیامی درگذشت مادر سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی را تسلیت گفت.

متن پیام رییس جمهوری به این شرح است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحومه حاجیه خانم «فاطمه خوئینی» مادر مکرمه سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی، موجب تالم و تاثر فراوان گردید. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که به برکت وجود مردان بزرگ و خون امیران سرافرازی چون بابایی ها به ثمر نشسته است، بی تردید مرهون زحمات و برباری چنین مادران با ایمان و آزاده ای است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به مردم شهید پروراستان قزوین بالاخص خانواده معزز «شهید بابایی » ، از درگاه خداوند متعال برای این مادر صبور و فداکار، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان اجر و شکیبایی مسالت می نمایم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2422475
سیامک صدیقی

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها