تصادفات جاده ای در اردبیل ۱۱۶ نفر فوتی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، معراج ظهیری عصر یکشنبه در مراسم یادمان قربانیان سوانح رانندگی اردبیل تصریح کرد: در شش ماه اول سال گذشته، ۸۴ مورد تصادف فوتی با ۱۱۱ متوفی داشتیم.

وی افزود: در حالی که طی سال جاری این میزان به ۱۰۱ حادثه منجر به فوت با ۱۱۶ متوفی رسید که افزایش پنج درصدی نشان می دهد.

وی با اشاره به افزایش دو درصدی تصادفات منجر به جرح، ادامه داد: تصادف های خسارتی نیز در همین مدت افزایش ۱۹ درصدی داشته به طوری که از ۳۵۰ فقره در شش ماهه اول سال گذشته، به ۴۱۸ فقره طی مدت مشابه در سال جاری رسیده است.

به گفته ظهیری در مجموع طی شش ماه اول سال جاری ۷۰۱ فقره حادثه رانندگی در جاده های استان داشتیم در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۰ فقره تصادف جاده ای را شاهد بودیم.

وی با اذعان به رشد ۱۳ درصدی کل تصادفات جاده ای استان اوج تصادفات جاده ای استان در سال ۱۳۸۴ را یادآور شد و افزود: در همان سال ۳۸۵ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که با اقدامات صورت گرفته این میزان به ۱۷۱ نفر طی سال گذشته رسید.

فرمانده پلیس راه استان اردبیل در ادامه با اشاره به آمار فوتی موتور سواران گفت: سال گذشته ۱۳ درصد تلفات مربوط به موتورسواران و هفت درصد مربوط به عابران پیاده بود.

وی تاکید کرد: با وجود کاهش حوادث و تلفات ناشی از آن، در مقایسه با کشورهای همتراز مانند ترکیه همچنان آمار موجود مطلوب ما نیست و ضرورت آموزش و افزایش آگاهی رانندگان احساس می شود.

ظهیری با تاکید به ضرورت رفع نقاط حادثه خیز به عنوان یکی از عوامل اصلی در کاهش تصادفات تصریح کرد: با وجود تلاش های صورت گرفته در برخی موارد جاده های ما پاسخگوی میزان تردد نیست.

به گفته فرمانده پلیس راه استان در بسیاری از راه های روستایی نقاط حادثه خیز رفع نشده و تنها آسفالت ریزی اکتفا شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه در گستره ۱۰ هزار کیلومتری استان داریم تاکید دارد که در بزرگراه ها به دلیل مجزا بودن مسیر و پهنای طولی و عرضی شاهد کمترین حادثه هستیم اما در سایر راه ها با توجه به حجم مسافرت به خصوص در مناطق روستایی نیاز به اصلاح هندسی معابر داریم.

ظهیری معتقد است در شرایط فعلی خط کشی راه ها و نصب تابلوهای دیجیتالی، ارائه کلاه ایمنی رایگان و آموزش موتورسواران و ارتقای روشنایی راه ها به ویژه در جاده سرچم می تواند در کاهش حوادث رانندگی در جاده های استان موثر باشد.