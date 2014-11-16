واکنش به اقدام تروریستی ضد کارکنان سازمان ملل در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الاوسط، نیکلای ملادینف نماینده سازمان ملل در امور عراق با اشاره به حمله به خودروهای این سازمان که در حال حرکت از فرودگاه بغداد به منطقه سبز بودند گفت: این حادثه هرگز خللی در عزم سازمان ملل ایجاد نخواهد کرد و ما به تلاش های خود در حمایت از عراق و ملت آن که در معرض خشونت از مدتها قبل قرار دارند ادامه می دهیم.

وی افزود: از حرفه ای گری تیم امنیتی که سبب شد حمله صبح امروز به خودروهای سازمان ملل تلفاتی در بر نداشته باشد تمجید می کنم. در راستای همسویی با دولت عراق برای معرفی جنایتکاران حادثه امروز به چنگال عدالت تلاش خواهم کرد.