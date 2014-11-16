بیماری وی اچ اس گریبان آبزیان را گرفت/ تلاش دامپزشکی برای جلوگیری از افزایش خسارات

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار مهر معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور در این جلسه گفت: بیماری VHS در لیست OIE( سازمان جهانی بهداشت دام) قرار دارد و کشورهای آلوده باید اقدامات امنیت زیستی شدیدی را برای حذف کردن بیماری انجام دهند.

محمد عزیززاده بیان کرد: متاسفانه بیماری مذکور در کشور ما نیز خسارت قابل ملاحظه ای به آبزی پروران وارد نموده است و باید به منظور کنترل و جلوگیری از پیشرفت، مواردی از قبیل آموزش بهره برداران، آموزش پرسنل دامپزشکی دولتی و خصوصی و کارشناسان شیلات استان بصورت مدون و ادامه دار تا ریشه کنی بیماری ادامه یابد.

معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور همچنین بر رعایت اصول امنیت زیستی توسط آبزی پروران، پرسنل دامپزشکی و شیلات استان، کنترل شدید حمل و نقل آبزیان و برخورد با واحدهای غیر مجاز، کنترل شدید ورود تخم چشم زده به واحدهای حد واسط و توزیع بچه ماهی به واحدهای پرورشی دارای مجوز دامپزشکی و نمونه برداری از واحدهای حد واسط تاکید کرد.

علی رضائی پور مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت مزارع آبزی پروری استان ارائه و ضمن تشریح اقدامات دامپزشکی در خصوص کنترل و جلوگیری از ورود بیماری VHS به استان خاطر نشان کرد: آموزش، اطلاع رسانی، کنترل بهداشتی مزارع توسط مسئولین فنی بهداشتی و کنترل حمل و نقل آبزیان و رعایت اصول امنیت زیستی بایستی سرلوحه کار دامپزشکی استان قرار گیرد.