انتقاد بهداد سلیمی از مسئولان ورزش ایران/ انتظار 100 است رسیدگی در حد صفر!

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمی که به شدت از کسب عنوان نایب قهرمانی جهان ناراحت بود، در نشست خبری پایان مسابقات دسته فوق سنگین گفت: احساس من از کسب این مدال نقره احساس خوبی نیست. من از سال 2009 تاکنون در تمام مسابقاتی که شرکت کردم روی سکوی قهرمانی ایستاده بودم. حقیقتا این نایب قهرمانی برای من قابل باور نیست و این مدال نقره ارزش چندانی برایم ندارد.

سلیمی در ادامه افزود: متاسفانه بعد از بازیهای آسیایی اینچئون نتوانستم تمرینات خوبی داشته باشم. اجبار ملی پوشان برای حضور در دو مرحله رقابتهای لیگ هم اشتباه بزرگی بود که در کیفیت کار من و دیگر نفرات تاثیر منفی گذاشت. در مجموع من با 80 درصد توانایی خودم در رقابتهای جهانی شرکت کردم. دوست داشتم قهرمان جهان شوم ولی معتقدم هر کسی که بیشتر تلاش کند قهرمان می شود. امروز هم حق روسلان آلبگوف بود که مدال طلای مجموع را به دست بیاورد.

سلیمی با اشاره به اتفاقاتی که منجر به دوری یک ساله او از میادین ورزشی شد، خاطرنشان کرد: بعد از المپیک به دلیل دوری یک ساله از صحنه رقابتها بدنم با افت مواجه شد. متاسفانه وزن بدنم بیش از اندازه بالا رفته و من از این بابت رنج می کشم. به همین خاطر در وهله ول باید چربی بدنم را کاهش دهم تا بهتر بتوانم وزنه ها را مهار کنم. از اینجا به بعد باید به فکر این باشم که روی رکوردها و سبک تمرینی‎ام تغیراتی ایجاد کنم.

قهرمان المپیک 2012 لندن در ادامه با انتقاد از مسئولان ورزش گفت: مسئولان ورزش کشور اگر از این پس از بهداد سلیمی یا دیگر ورزشکاران تراز اول کشور مدال طلا می خواهند باید حمایت بیشتری از آنها داشته باشند. این نمی‎شود که انتظارها از بهداد سلیمی در حد 100 باشد اما رسیدگی ها در حد صفر. ما در شرایط بدی در تهران تمرین می کنم. وضعیت تغذیه ورزشکاران به هیچ وجه خوب نیست. وضعیت خوابگاه ها هم به هیچ وجه در شان یک ورزشکار ملی نیست.

سلیمی با عذرخواهی از مردم بابت کسب مدال نقره دسته فوق سنگین گفت: باید بگویم من شرمنده مردم شدم. اما اگر قرار است این مدال نقره سال آینده و یک سال بعد از آن در المپیک به مدال طلا تبدیل شود باید بیشتر از قبل به ورزشکاران رسیدگی کرد. من واقعا در رقابت امروز کم نگذاشتم وبا تمام توان وزنه زدم. اما واقعا رسیدگی و امکانات در سطح خوبی نیست. من نمی گویم به اندازه فوتبال به رشته هایی مثل وزنه برداری توجه شود اماحداقل می توان یک دهم فوتبال، که در این سال‎ها هیچ افتخاری برای کشور رقم نزده، به رشته های مدال آور توجه کرد.