مهمترین دغدغه زنان کارتن خواب

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست خبری "ایتام اجتماعی" که با محوریت "کودکان کارتن‌خواب" برگزار شد، اکبر رجبی مدیر عامل جمعیت طلوع بی نشان ها، با اشاره به ماهیت این موسسه که حمایت از کارتن‌خواب‌ها، بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن و سایر شاخص‌های فردی و اجتماعی است، گفت: نتیجه حمایت 10 ساله این جمعیت از کارتن‌خواب‌ها، مهری است که امروز توسط همین افراد به همنوعان شان هدیه می‌شود.

سارا چرتابیان معاون جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها نیز ضمن اشاره به محوریت خانواده و اهمیت آن در موضوع آسیب‌های اجتماعی، گفت: آنچه که به طور معمول در نهادهای حمایتی روی می‌دهد، حمایت‌های گسسته از کودک، پدر و مادر است که در نهایت به شکل صحیحی به هم متصل نمی‌شود و در نتیجه، از بستر مهمی به نام "خانواده" در این فرآیند صرف نظر می‌شود. چنان‌که مهم‌ترین دغدغه بسیاری از زنان کارتن‌خوابی که داوطلب پاک شدن هستند، سرنوشت فرزندانشان است و اینکه معمولا پس از بهبودی نمی‌توانند فرزندانشان را پس بگیرند.

وی در پاسخ به این سئوال که برای کمک به این معضل چه کمکی از مردم و رسانه‌ها ساخته است گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در آگاه‌سازی مردم دارند و مهم‌ترین و نخستین عامل تمامی ناهنجاری‌های اجتماعی، ناآگاهی است که اگر همه با هم در راستای آگاه‌سازی مردم و بیداری اجتماعی بکوشیم، بی شک با جهان زیباتری روبرو خواهیم بود.

همچنین، سمانه نائینی مدیر روابط عمومی جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها ضمن قدردانی از حضور و همراهی همیشگی رسانه‌ها با این موسسه در راستای انچام کامل‌تر و صحیح‌تر وظایف خود، از تمامی مردم و رسانه‌ها دعوت کرد که برای آشنایی با آنچه که هر روز در زیر پوست این شهر نفس می‌کشد و بسیاری به عمد یا سهو از آن غافلند، سه شنبه‌های هر هفته با "آیین مهرورزی" این موسسه همراه شوند.