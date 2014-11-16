یاد استاد فقید فتحعلی واشقانی فراهانی در پاریس زنده می شود/ نمایشگاه هنرمندان استان مرکزی در فرانسه

به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی بیان کرد: این دعوت پس از برگزاری نمایشگاه موفق سال قبل که به همت وهمکاری صمیمانه رایزن فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران درفرانسه با حضور مجید جدیدی استاد خوشنویس و قاری برجسته کشوری، علی شعبانی نقاش و تصویرگر داستان های قرآنی، سیدمهدی رحیمی خوشنویس و هنرمند گچبر و کیوان گودرزی راد خوشنویس، در چند نقطه پاریس صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: گروه حاضر متشکل از استادان محمود پورهادی، داود کریمی و رمضانعلی واشقانی فراهانی استاد خوشنویسی، حمید رضا واشقانی خوشنویس وکاغذساز بزرگ و مجری کاغذسازی در فرانسه، محمد شفیعی خوشنویس، طراح و گرافیست، محمد صفری قاری برجسته کشوری، سیدمهدی رحیمی خوشنویس و مجری گچبری درمسجد بزرگ پاریس و سفارت جمهوری اسلامی ایران درفرانسه با هدف معرفی هرچه بهتر فرهنگ و هنر ایرانی به مدت ۱۵ روز درچند نقطه اروپا برپا خواهد بود.

استاد فتحعلی واشقانی فراهانی آبانماه سال ۱۳۹۳ خورشیدی در اراک چشم از دنیا فرو بست. وی کی از استادان مبرز خط و خوشنویسی بود.