علی حیاتپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیمهای فوتبال صبای قم و راه آهن تهران عصر یکشنبه در ورزشگاه کارگران تهران در مسابقهای تدارکاتی به دیدار هم رفتند که حاصل این مسابقه تساوی بود و دو تیم همانند مسابقه خود در لیگ برتر با نتیجه مساوی به کار خود پایان دادند.
وی گفت: در این مسابقه دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه به تساوی یک بر یک دست یافتند در حالی که هر ۲ گل بازی در نیمه نخست به ثمر رسید و سیامک کوهنورد برای راه آهن و احمد حسنزاده برای صبای قم گلزنی کردند.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: نتیجه مساوی در حالی در این مسابقه رقم خورد که دو تیم در مسابقه خود در لیگ برتر فوتبال نیز در ورزشگاه دستگردی تهران به تساوی ۲ بر ۲ دست یافته بودند و در آن مسابقه هادی شکوری و آمبونو آچیله برای صبا و محمد غلامی برای راه آهن گلزنی کردند.
حیاتپور بیان کرد: صبا در مسابقه امروز برابر راه آهن، روز به چشمی و آرام عباسی را به دلیل حضور آنها در اردوی تیم ملی امید در قطر در اختیار نداشت و مسعود حق جو و ابوالفضل ابراهیمی نیز به دلیل آسیب دیدگی به میدان نرفتند.
وی تصریح کرد: تیم فوتبال صبا پس از تساوی با راه آهن، فردا در ورزشگاه هلال احمر قم ریکاوری میکند و از روز سه شنبه نیز تمرینات خود را به صورت معمول در همین ورزشگاه از سر میگیرد و روز جمعه برای دیدار برابر فولاد خوزستان، قم را به مقصد اهواز ترک میکند.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: صبا در هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر در اهواز مهمان فولاد خوزستان است و سپس برای دیدار برابر ذوب آهن در هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر راهی اصفهان میشود.