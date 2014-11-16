دانش صلاحیت لازم برای تصدی پست مهم و کلیدی وزارت علوم را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از خانواده‌های شهدای دبیرستان مفید، دانش آموختگان و دانش آموزان این مجتمع آموزشی با صدور نامه‌ای خطاب به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: دانش آشتیانی صلاحیت لازم برای تصدی پست مهم و کلیدی وزارت علوم را ندارد

متن این نامه بدین شرح است:

«ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی

جمعی از خانواده‌های شهدای دبیرستان مفید، دانش آموختگان و دانش آموزان مجتمع آموزشی مفید برآنیم تا از باب وظیفه شرعی و جهت اتمام حجت حاصل شناخت چندین ساله خود را از آقای فخرالدین دانش آشتیانی جهت تصدی پست کلیدی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری را به خدمت شما و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی معروض داریم.

بیش از یک سال است که از عُمر دولت جدید می‌گذرد. دولتی که با شعار اعتدال و میانه روی روی کار آمد، اما با گذشت این مدت و به علت سهم خواهی بعضی جریانات افراطی و فشار بر دولت محترم یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور بدون سکاندار مانده و بین سرپرست های مختلف دست به دست می‌شود.

سالیان سال است که رهبری گرانقدر بر توجه ویژه بر نهضت علمی کشور تاکید کرده‌اند و در بیاناتشان توقف در این عرصه را به منزله عقب گرد در این کارزار توصیف کرده‌اند. ایشان در بیانات و توصیه هاشان در جمع دولت مردان دولت تدبیر و امید بارها هشدار داده‌اند که نباید مدیریت دستگاه علمی کشور به دست کسانی داده شود که در مقابل این حرکت علمی بایستند و مانع تراشی کنند، کما اینکه در دوره ای این اتفاق افتاد و کشور و جامعه علمی دچار خُسران شد.

ایشان بارها به مسئولین دستگاه علمی دولت متذکر شدند «نگذارید دانشگاه‌ها جولانگاه فعالیت سیاسی جناح‌های گوناگون شود. سم مهلک حرکت علمی کشور تبدیل شدن دانشگاه‌ها به باشگاه سیاسی است».

حال سوال بسیار مهم این است که آیا معرفی فردی فاقد وجاهت و صلاحیت توسط دولت محترم برای راهبری وزارتخانه بسیار مهمِّ «علوم ،تحقیقات و فناوری » در چارچوب حکیمانه و دردمندانه منویات مقام معظم رهبری می باشد؟ آیا رویه‌ای که دولت در مورد این وزارتخانه و گزینه‌های پیشنهادی برای این وزارتخانه در این مدت طی کرده است، با مشی اعتدال و میانه روی همخوانی دارد؟

وزارتخانه‌ای که نیاز است در راس آن یک چهره فرهیخته، معتقد به اصول نظام، بدون حاشیه های سیاسی و معتدل قرار گیرد، آیا می‌توان به افرادی که هیچ یک از این صلاحیت‌ها را ندارند، سپرد؟

جناب آقای فخرالدین دانش معاون وزیر علوم در زمان مصطفی معین است، وزیری که انتقادهای صریح و کم سابقه مقام عظمای ولایت به وزارتخانه اش را همگان در خاطر دارند، همچنین او از اعضای مرکزی حزب منحله، افراطی و تمامیت خواه و با تفکرات سکولار مشارکت است که تمامی این خصوصیات در نمود بیرونی مدیریت ایشان کاملا مشهود است که از باب مثال مواردی بیان می‌شود:

- امضا نامه حمایت از تحصن کنندگان مجلس ششم

- مخالفت تشکیلاتی و تفکری با بسیج و تلاش برای حذف بسیج دانشجویی از دانشگاه‌ها در زمان تصدی پست معاونت وزارت علوم.

- حذف عناصر دلسوز و انقلابی از صحنه مدیریت علمی کشور و ریاست افراد سیاست زده و جریانی بر دانشگاه های کشور با نظر مستقیم ایشان در زمان تصدی پست معاونت وزارت علوم.

- پایین‌ترین نرخ رشد علمی و کمترین تعداد ثبت اختراعات دانشجویی در زمان تصدی پست معاونت وزارت علوم.

- برگزاری اردوهای مختلط خارج از کشور در دانشگاه‌ها و ترویج بی‌سابقه موسیقی در دانشگاه‌ها که مورد انتقاد و اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفت .

- حضور متداوم عناصر مساله دار نظیر ابراهیم یزدی، عزت الله سحابی، سعید حجاریان و موسوی خوئینی‌ها در دانشگاه علیرغم تذکرات مکرر دانشجویان بسیجی و حزب اللهی

- زمینه سازی برای اغتشاشات کوی دانشگاه و عدم توانایی در کنترل فضای احساسی و سیاست زده دانشگاه

- ارتباط مستمر با فتنه‌گران و حمایت از جریان فتنه منحوس سبز در سال 88

آن چه ما را بر نگاشتن این وجیزه داشته است عرصه مهم دیگر مدیریتی و صد البته ناموفق و غیر انقلابی فخرالدین دانش یعنی مدیریت 20 ساله مجموعه آموزشی مفید در تهران است . آخرین مسئولیت اجرایی ایشان نیز همین است.

مجموعه ای که با درایت و تربیت بزرگانی همچون شهید بهشتی(ره) و شهید باهنر(ره) به وجود آمد. این مجموعه در کنار آموزش به روز و تخصصی دروس راهنمایی و متوسطه و با ارایه روشهای تربیتی دینی و انقلابی، مفتخر به تقدیم بیش از 65 شهید والامقام به نظام مقدس اسلامی و تربیت نسلی متعهد و متخصص است که حقا این مجتمع آموزشی را در میان تمامی مشابهان خود ممتاز می‌کند.

دردمندانه این مجموعه دینی، انقلابی و آموزشی در طی مدیریت 20 ساله آشتیانی به ورطه ای دچار شده که امثال احمد شیرزاد، نماینده مشارکتی و فراری و لندن نشین اصفهان در مجلس ششم که فرزندش جزء دانش آموختگان سالهای اخیر همین مجموعه است در مقاله ای با عنوان «مدرسه ای که مفید است»، مجتمع مفید را این گونه وصف می‌کند:

«امروز مدرسه مفید را می‌توان پایگاهی برای تربیت نسل دوم خردادی و مشارکتی و خوش فکر و بیزار از سنت های کور مذهبی و دیکتاتور ستیز دانست که این تربیت ها را در فرزندان ما نهادینه می‌کند».

مفید در زمان مدیریت ایشان از شهدا به دانش آموختگانی که تربیت شده سیستم های تربیتی تحت اشراف او بوده اند رسید، که بالغ بر نیمی از آنان با تفکر عدم کارآمدی نظام اسلامی و سیستم آموزش عالی برای ادامه تحصیل راهی ممالک غربی شده و تحت تربیت و آموزش نظامات غربی قرار می‌گیرند.

مدارس مفید با مدیریت ایشان از مدرسه ای که تمامی سطوح درآمدی جامعه قابلیت تحصیل در آن را داشتند به مدرسه ای ویژه اشراف و مرفهین جامعه تبدیل شده است.

مجموعه تحت راهبری ایشان به وضعی دچار شده است که کادر و معلمان شهید پرور و حزب اللهی سالیان آن با حذف مستمر معلمان ولایتی و دین‌مدار و حزب اللهی به آنجا رسید که چند تن از معلمان آن در جریان فتنه 88 بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند و بعد از تحقیقات مبسوط یکی از مدیران و معلمان راهنمای مجموعه از کلیه فعالیت های آموزشی محروم شدند.

مجتمع مفید از تربیت فداییان خمینی عزیز در سالیان جنگ بعد از مدیریت ایشان و با افراط و رفتار احساسی و بی منطق معلمان به جایی رسید که دانش آموزان در فضای مدرسه به تصویر تمثال مبارک مقام عظمای ولایت اهانت کردند و با دعوت معلمین مدرسه حضور میدانی فعال در اغتشاشات سال 88 داشتند.

مدارس مفید با تفکر ایشان از رقابت بچه ها برای شرکت در اردوهای جهادی ، هفته بزرگداشت شهدا و نمایشگاه شهدای مدرسه به مرز تعطیلی این برنامه های مبنایی و تربیتی رسیده است.

غرض از اطاله کلام بیان این مورد است که مفید به عنوان مدل مجسمی از مدیریت و تفکر فخر‌الدین دانش آشتیانی امروز به مجموعه ای بی‌روح، بیگانه و بی دغدغه نسبت به انقلاب، افراطی و احساسی و بی منطق و اسیر فتنه تبدیل شده است و شهادت ما گواه این مطلب است.

قطعا چنین کسی صلاحیت لازم برای تصدی این پست مهم و کلیدی را ندارد و معرفی آن توسط دولت چیزی جز سهم خواهی گروه های خاص و سناریویی برای جلوگیری از رشد علمی روزافزون سالهای اخیر و برای ایجاد سیاست زدگی و هیجانات کور در دانشگاه‌ها نخواهد بود.

لذا در پایان تقاضا داریم نمایندگان محترم مجلس که انصافا با ایستادگی کم سابقه خود مانع از ورود این گونه افراد به دولت شده اند این بار هم با عمل به وظیفه انقلابی خود و عدم اعتماد به فخرالدین دانش آشتیانی از راهبری این گونه افراد در فضای مقدس دانشگاه جلوگیری کنند.»