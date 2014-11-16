امام جمعه و استاندار قزوین درگذشت مادر شهید بابایی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌ الله هادی باریک ‌بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، مرتضی روزبه استاندار، در پیامی مشترک درگذشت مادر سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی را تسلیت گفتند.

در این پیام آمده است: با تأسف و تأثر اطلاع یافتیم که بانوی مؤمنه و با فضیلت مرحومه مغفوره حاجیه خانم فاطمه خوئینی والده مکرمه سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی دعوت حق را لبیک گفته و به فرزند بزرگوار شهیدش پیوسته است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: این بانوی شکیبا و پرهیزگار علاوه بر آنکه خود اهل ایمان راسخ، عمل صالح، عبادت و تقوا بود؛ در پیشگاه پروردگار متعال و ملت شریف ایران سربلند است به تربیت فرزندی صالح، شجاع، رشید و غیور که نه فقط افتخار مردم مؤمن استان قزوین بلکه مایه فخر و مباهات همه ملت ایران به ‌ویژه قوای مسلح و نیروی سرافراز هوایی است.

سردار دلاوری که رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا درباره وی فرمودند: شهید بابایی محول انقلاب در ارتش بود.

در فراز دیگری از این پیام آمده است: اینجانبان مصیبت مولمه درگذشت آن مادر صبور و مقاوم را که پس از ۲۷ سال تحمل فراق فرزند، همراه با رضا و تسلیم در برابر مشیت و رضای الهی به لقای حق شتافت را به مقام معظم رهبری، عموم هموطنان به ویژه خانواده محترم خوئینی و بابایی و بیت معزی تسلیت و تعزیت عرض کرده از خداوند رحمان برای آن فقیده سعیده و همسر گرامیش و شهید گرانقدر عباس بابایی رحمت واسعه، علو درجات و حشر با محمد و آل محمد(ص) و برای بازماندگان داغدیده صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

همچنین مسعود نصرتی شهردار قزوین و عباس ظاهری رئیس شورای شهر قزوین در پیامی این درگذشت را تسلیت گفتند.

مادر شهید سرلشگر بابایی دیروز شنبه در سن ۸۸ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.