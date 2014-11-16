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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۳۵

در پیامی مشترک:

امام جمعه و استاندار قزوین درگذشت مادر شهید بابایی را تسلیت گفتند

امام جمعه و استاندار قزوین درگذشت مادر شهید بابایی را تسلیت گفتند

قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه، استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استان در پیام مشترک درگذشت مادر سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌ الله هادی باریک ‌بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، مرتضی روزبه استاندار، در پیامی مشترک درگذشت مادر سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی را تسلیت گفتند.

در این پیام آمده است: با تأسف و تأثر اطلاع یافتیم که بانوی مؤمنه و با فضیلت مرحومه مغفوره حاجیه خانم فاطمه خوئینی والده مکرمه سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی دعوت حق را لبیک گفته و به فرزند بزرگوار شهیدش پیوسته است.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: این بانوی شکیبا و پرهیزگار علاوه بر آنکه خود اهل ایمان راسخ، عمل صالح، عبادت و تقوا بود؛ در پیشگاه پروردگار متعال و ملت شریف ایران سربلند است به تربیت فرزندی صالح، شجاع، رشید و غیور که نه فقط افتخار مردم مؤمن استان قزوین بلکه مایه فخر و مباهات همه ملت ایران به ‌ویژه قوای مسلح و نیروی سرافراز هوایی است.

سردار دلاوری که رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا درباره وی فرمودند: شهید بابایی محول انقلاب در ارتش بود.

در فراز دیگری از این پیام آمده است: اینجانبان مصیبت مولمه درگذشت آن مادر صبور و مقاوم را که پس از ۲۷ سال تحمل فراق فرزند، همراه با رضا و تسلیم در برابر مشیت و رضای الهی به لقای حق شتافت را به مقام معظم رهبری، عموم هموطنان به ویژه خانواده محترم خوئینی و بابایی و بیت معزی تسلیت و تعزیت عرض کرده از خداوند رحمان برای آن فقیده سعیده و همسر گرامیش و شهید گرانقدر عباس بابایی رحمت واسعه، علو درجات و حشر با محمد و آل محمد(ص) و برای بازماندگان داغدیده صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

همچنین مسعود نصرتی شهردار قزوین و عباس ظاهری رئیس شورای شهر قزوین در پیامی این درگذشت را تسلیت گفتند.

مادر شهید سرلشگر بابایی دیروز شنبه در سن ۸۸ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

کد مطلب 2422490

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