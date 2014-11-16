۱۹۸۶ پرونده دیالیز در اردبیل ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جمالی عصر یکشنبه در بازدید از مرکز دیالیز اردبیل گفت: رقم واقعی بیماران دیالیز به مراتب بیشتر از این مقدار است و تمامی بیماران به انجمن مراجعه نمی کنند.

وی با بیان اینکه تعداد بیماران کلیوی در استان با افزایش مواجه است، اضافه کرد: علاوه بر این ۵۴۳ پرونده پیوند و ۲۱۹ نفر نارسایی کلیه نیز داریم.

جمالی اضافه کرد: براساس استانداردهای جهانی از هر ۹ نفر بزرگسال یک نفر به بیماری مزمن کلیوی مبتلاست و اکثر آنها از بیماری خود اطلاعی ندارند.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان عمده مشکل بیماران کلیوی را کمبود تخت های دیالیز عنوان کرد و افزود: طبق استانداردها برای هر پنج بیمار باید یک تخت وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: این در حالی است که کمبود تخت یکی از دغدغه های حمایت از بیماران کلیوی محسوب می شود و انتظار می رود متولیان نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.

وی فعالیت انجمن حمایت از بیماران کلیوی را آموزش و پیشگیری از بیماری‌های ادراری و کلیوی عنوان کرد و افزود: این انجمن در نظر دارد اطلاعات لازم جهت مداوای این بیماری را در اختیار خانواده ها قرار دهد.

به گفته جمالی علاوه بر این زمینه دست یابی به اعضای پیوندی نیز در این انجمن بررسی شده و اطلاعات لازم در اختیار بیماران قرار داده می شود.