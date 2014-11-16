بخش کودک و نوجوان در ۱۲۰۰ کتابخانه کشور فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رمضانی بعد از ظهر یکشنبه در همایش کتاب و کتابخوانی در بوشهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در سطح جامعه نیازمند عزم همگانی است که باید برای تحقق این مهم دست به دست هم دهیم.

وی از تلاش برای توسعه و بهبود کتابخانه ها در نقاطط مختلف کشور خبر داد و اضافه کرد: طی یک سال گذشته در هر دو روز یک کتابخانه در سطح کشور ایجاد شده است.

مدیرکل منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه طی این مدت، هر روز یک هزار نفر عضو کتابخانه‌های کشور شده‌اند، تصریح کرد: منابع کتابخانه‌های کشور نیز از شهریورماه گذشته تاکنون ۱۰ درصد افایش یافته است.

وی خواستار حمایت مسئولان در نقاط مختلف برای بهبود وضعیت شاخص‌های منابع شد و اضافه کرد: همگام با توسعه منابع کتابخانه‌ها باید برای ترویج فرهنگ کتابخوانی نیز در جامعه تلاش شود.

عضویت دو میلیون نفر در کتابخانه‌های عمومی

رمضانی خواستار معرفی کتاب در نمازجمعه و دیگر برنامه‌ها شد و افزود: بیش از سه هزار و ۱۰۰ کتابخانه در سطح کشور داریم ولی تعداد اعضای کتابخانه‌ها ۲.۵ میلیون عضو است که بسیار پائین است.

وی با اشاره به اختصاص سه درصد منابع مالی این نهاد به خرید کتب کودک، ادامه داد: بخش کودک و نوجوان در یک‌هزار و ۲۰۰ کتابخانه در سراسر کشور فعال شده است.

مدیرکل منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به فعالیت چهار فروشگاه کتاب در نقاط مختلف کشور، تاکید کرد: این در حالی است که ۱۱ هزار ناشر در کشور داریم.

وی با تاکید بر لزوم تلاش مسئولان استانی برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، افزود: باید کتابخانه ها را توسعه دهیم تا شاهد بهبود اینچنین آمارهایی باشیم.