چین قهرمان شد، ایران هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنهبرداری، در ردهبندی تیمی مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان بعد از تیمهای چین، قزاقستان و روسیه، تیمهای کرهشمالی، بلاروس و مصر به ترتیب با 413، 396 و 378 امتیاز در ردههای چهارم تا ششم قرار گرفتند و تیم ملی ایران هم با 367 امتیاز در مکان هفتم ایستاد.
پنجم در ردهبندی مدالی
در ردهبندی مدالی مسابقات نیز تیم ملی وزنهبرداری ایران با 2 طلا، 3 نقره و یک برنز بعد از کرهشمالی، قزاقستان، چین و روسیه در مکان پنجم ایستاد. در ردهبندی مدالی بخش مردان تیم کرهشمالی با 6 طلا و 4 برنز صدرنشین شد. قزاقستان با 5 طلا، یک نقره و 3 برنز در رده دوم ایستاد، چین با 3 طلا، 6 نقره و 5 برنز سوم شد و روسیه با 3 طلا، 3 نقره و 3 برنز بالاتر از ایران مکان چهام را از آن خود کرد.
ششم در ردهبندی کسب سهمیه
در ردهبندی کسب سهمیه المپیک هم تیم ملی ایران با 119 امتیاز در مکان ششم قرار گرفت تا نیمی از مسیر کسب سهمیه کامل المپیک را با موفقیت طی کرده باشد. در این ردهبندی چین با 143 امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای قزاقستان و کرهشمالی با 139، روسیه با 138، بلاروس با 121 امتیاز و ایران با 119 امتیاز به ترتیب ردههای دوم تا ششم را از آن خود کردند تا از شانس بیشتری برای کسب سهمیه کامل المپیک برخوردار باشند.