به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی عصر یکشنبه در همایش کتاب و کتابخوانی در بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه کتاب‌خوانی در استان بوشهر اظهار داشت: برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی در این راستا در سطح استان بوشهر اجرا می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۶۲ کتابخانه عمومی در استان بوشهر، اضافه کرد: در استان بوشهر بیش از یک میلیون نفر جمعیت داریم که کتاب‌های موجود در استان حدود ۷۰۰ هزار کتاب است که نیاز به سه میلیون ۳۰۰ هزار جلد کتاب جدید است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با اشاره به پر شدن مخزن کتاب کتابخانه مصلحی بوشهر از دو سال پیش، اذعان داشت: در استان بوشهر در حال حاضر ۲۰ هزار متر فضای کتابخانه‌ای داریم و این در حالی است که به ۸۰ هزار متر مربع کتابخانه نیاز است.

کمبود ۶۰ هزار متر مربع فضای کتابخانه‌ای در استان بوشهر

وی با اشاره به کمبود ۶۰ هزار متر مربع فضای کتابخانه‌ای در استان بوشهر، تاکید کرد: در استان بوشهر باید ۶۱ کتابخانه جدید ایجاد شود و برای استان‌ها نیز به ۳۲ کتابخانه روستایی نیاز است.

هاشمی با تقدیر از تلاش‌های استاندار بوشهر و دیگر مسئولان استان، اضافه کرد: ۲۰ میلیارد ریال برای توسعه کتابخانه‌های استان بوشهر اختصاص یافته است که می‌تواند کمک بسیار خوبی برای توسعه کتابخانه‌های استان باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با تاکید بر لزوم حمایت مسئولان فرهنگی و سیاسی استان برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، اذعان داشت: ۲۵ ویژه برنامه در هفته کتاب و کتاب‌خوانی در سطح استان بوشهر اجرا می‌شود.