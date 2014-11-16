به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دهشیری ظهر امروز در همایش یک روزه مناقشات خاورمیانه که به همت دانشگاه اصفهان برگزار شد با اشاره به برخی از ویژگی های جهانی شدن کشورها اظهار داشت: تاثیرپذیری ملت‌ها از یکدیگر می‌تواند یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جهانی شدن باشد چرا که چنانچه در یک کشور تحولاتی ایجاد شود کشورهای دیگر نیز تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت.

وی افزایش ظرفیت رسانه‌ها را نیز یکی دیگر از ویژگی‌های بارز جهانی شدن عنوان کرد و بیان داشت: باید در نظر داشته باشم که در دنیای امروز شفافیت فزاینده وجود دارد به گونه‌ای که دیگر دیپلماسی محرمانه مفهومی ندارد.

معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن با تاکید بر اینکه رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار به اشتراک گذاشتن افکار عمومی هستند، ادامه داد: هیچگاه نباید از نقش رسانه‌ها در خصوص جهانی شدن ملت‌ها غافل بود.

وی پیچیدگی فزاینده امور را نیز سومین ویژگی جهانی شدن دانست و بیان داشت: بر اساس این ویژگی باید پذیرفت که تشخیص داخلی و یا بین‌المللی بودن اتفاقات بسیار دشوار خواهد بود که در این میان مرز کشورهای کمرنگ شده و اقتدار دولت‌های حاکم بر کشورها کاهش می‌یابد.

دهشیری با ارایه توضیحی در خصوص آسیب‌پذیری فزاینده نیز گفت: آسیب‌پذیری فزاینده بدین معنی است که یک اتفاق در یک برهه زمانی فرصت و در زمانی بعد یا قبل از آن به عنوان یک تهدید عنوان می‌شود.

وی گروهک داعش را نمونه بارز آسیب پذیری فزاینده عنوان کرد و بیان داشت: در رفتار، گفتار و مکتب داعشی‌ها تناقضات فاحشی همچون اعتقاد به گفتمان وحدت‌گرایانه و خاستگاه فرقه‌گرایانه و همچنین برخی رفتارهای مشخص در امور مذهبی و خلیفه‌گرایی وجود دارد که بسیار متناقض هستند.

معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در خصوص رویکرد داعشی‌ها در راستای جهانی شدن نیز گفت: نظرات و اعتقادات داعشی‌ها عقب افتاده است و در اجرا از روش‌های پست مدرن استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه گروهک داعش گروهکی حاشیه‌ای و رو به زوال است، ادامه داد: این گروهک برای بزرگ جلوه دادن خود و برای اینکه به تیتر رسانه‌های جهانی تبدیل شود دست به هر جنایتی می‌زند.