دانشگاه پيام نور يزد ميزبان نخستين كنفرانس ملي "عمران، معماري و توسعه پايدار"

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اميني، بعد از ظهر يكشنبه در نشست خبري اين كنفرانس اظهار داشت: اين كنفرانس قرار است با حضور ۳۰۰ مهمان و مدعو از سراسر كشور در روزهاي ۲۷ و ۲۸ آذرماه جاري در دانشگاه پيام نور يزد برگزار شود.

وي با اشاره به همكاري بنياد نخبگان يزد، استانداري، شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان، دانشگاه هاي معتبر كشور و استان يزد و ... در اين كنفرانس عنوان كرد: اميدواريم خروجي اين مراسم، براي دانشجويان و مهندسان معماري، عمران و شهرسازي، كاربردي باشد.

اميني ضمن برشمردن امتيازهاي مقالات برتر در اين كنفرانس خاطرنشان كرد: مقالات برتر ضمن اينكه در مجلات معتبر ISI و ISC همچنين سايت علمي سيويليكا منتشر مي‌شوند، مورد تجليل ويژه قرار خواهند گرفت.

وي همچنين از تجليل ويژه از مقالاتي كه با رويكرد معماري بومي و سنتي يزد نگاشته مي شوند خبر داد و عنوان كرد: مقالات توسط ۴۰ نفر از استادياران در گرايش هاي مختلف معماري و عمران داوري مي شوند.

دبير اجرايي اين همايش نيز اظهار داشت: مقالات به دو صورت شفاهي و پوستر طي دو روز در كنفرانس ارائه خواهند شد.

سيد فرزين فائزي با بيان اينكه تاكنون ۱۰۰ مقاله به دبيرخانه اين همايش رسيده است، عنوان كرد: پيش بيني مي شود تا ۱۰ آذرماه كه آخرين مهلت ارسال مقاله است، بيش از ۵۰۰ اثر به دبيرخانه اين كنفرانس برسد.

وي ادامه داد: همچنين مقالات برتر در قالب كتاب و CD منتشر مي شود و در اختيار شركت كنندگان در اين كنفرانس قرار مي گيرد.

فائزي ادامه داد: علاقمندان به كسب اطلاعات بيشتر مي تواند به سايت yazd-setad.pnu.ac.ir مراجعه كنند و از نحوه ارسال مقالات و محورهاي در نظر گرفته شده، كسب اطلاع كنند.

مدير گروه معماري دانشگاه پيام نور يزد نيز در اين نشست اظهار داشت: بخشي از محورهاي انتخاب شده در اين كنفرانس، مرتبط با معماري بومي يزد است.

سعيده حسيني زاده عنوان كرد: با توجه به معماري خاص و ويژه يزد كه مورد است همچنين با توجه به ساير معماري هاي بومي ايران، مقالات كاربردي براي احياي معماري بومي تجليل خواهد شد.