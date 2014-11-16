به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، یک دیپلمات سابق و کارشناس روسی با اشاره به اظهارات امروز اوباما درباره روسیه مواضع وی را بی ثمر خواند.

ویچسلاو ماتوزوف دیپلمات سابق روس با اشاره به خروج ولادیمیر پوتین از نشست گروه 20 گفت: پوتین اهمیتی به مواضع آمریکا و متحدانش نمی دهد. پوتین پس از برگزاری کنفرانسی خبری و پاسخ به سوالات مختلف خبرنگاران این نشست را ترک کرد و این به علت دوری مسافت و لزوم پرواز 20 ساعته برای بازگشت به مسکو بوده است که خود پوتین این مسئله را به نخست وزیر استرالیا هم گفته است.

وی همچنین گفت: روسیه در برابر فشارهای اعمال شده و تهدیدات از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا عقب نشینی نخواهد کرد.

وی با اشاره به سخت بودن تحریم روسیه و منزوی کردن کشوری به این بزرگی گفت: آیا کشورهای اروپائی همسایه روسیه می توانند این کشور را که از دریای مدیترانه تا دریای بالتیک و از اقیانوس منجمد شمالی تا دریای خزر امتداد دارد تحریم کنند؟ امکان محاصره اقتصادی چنین کشور وسیعی وجود ندارد.