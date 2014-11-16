فرهنگ کتاب در جامعه غریب مانده است/ تبلیغات کتاب منحصر به هفته کتاب نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی بعد از ظهر یکشنبه در همایش هفته کتاب و کتابخوانی با اشاره به تاکید فراوان قرآن و روایات بر اهمیت کتاب، اظهار داشت: قرآن یک نهضت علمی و فرهنگی را ایجاد کرد و بسیاری از مکاتب بزرگ بر اساس قرآن شکل گرفت.

وی با بیان اینکه نقش قرآن در تحول جهان انکارناپذیر است، اضافه کرد: مبنای کار اسلام بر اساس کتاب بود و باعث ایجاد تمدن و تحول بزرگ شد و یکی از موضوعات معارف دینی مربوط به کتاب و کتابخوانی است.

امام جمعه موقت بوشهر بر لزوم تبلیغات همه جانبه و در همه ایام برای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی تاکید کرد و ادامه داد: تبلیغات در عرصه کتاب نباید منحصر به هفته کتاب باشد و شاهد تبلیغات بیشتری در جامعه برای کتاب باشیم.

لزوم ایجاد فضای تحقیق و پژوهش از دوران کودکی برای فرزندان

وی بر لزوم فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه تاکید کرد و افزود: فرهنگ کتاب در جامعه غریب مانده است و باید در این زمینه کار روانشناسی و روانکاوی انجام داد.

حجت‌الاسلام دشتی با بیان اینکه ضرورت وزارت کتابخانه یا کتابخوانی بیشتر از ورزش و جوانان است اضافه کرد: باید سرمایه‌گذاری بیشتری در عرصه کتاب صورت بگیرد.

وی بر لزوم ایجاد فضای تحقیق و پژوهش از دوران کودکی برای فرزندان تاکید کرد و بیان داشت: کتابداری به صورت علمی در محیط‌های دانشگاهی آموزش داده می‌شود اما در اجرا احساس می‌شود دلسوزی لازم وجود ندارد که باید روند مناسبی در این زمینه ایجاد شود.