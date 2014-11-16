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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۹:۰۹

حجت‌الاسلام دشتی:

فرهنگ کتاب در جامعه غریب مانده است/ تبلیغات کتاب منحصر به هفته کتاب نباشد

فرهنگ کتاب در جامعه غریب مانده است/ تبلیغات کتاب منحصر به هفته کتاب نباشد

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت بوشهر گفت: فرهنگ کتاب در جامعه غریب مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی بعد از ظهر یکشنبه در همایش هفته کتاب و کتابخوانی با اشاره به تاکید فراوان قرآن و روایات بر اهمیت کتاب، اظهار داشت: قرآن یک نهضت علمی و فرهنگی را ایجاد کرد و بسیاری از مکاتب بزرگ بر اساس قرآن شکل گرفت.

وی با بیان اینکه نقش قرآن در تحول جهان انکارناپذیر است، اضافه کرد: مبنای کار اسلام بر اساس کتاب بود و باعث ایجاد تمدن و تحول بزرگ شد و یکی از موضوعات معارف دینی مربوط به کتاب و کتابخوانی است.

امام جمعه موقت بوشهر بر لزوم تبلیغات همه جانبه و در همه ایام برای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی تاکید کرد و ادامه داد: تبلیغات در عرصه کتاب نباید منحصر به هفته کتاب باشد و شاهد تبلیغات بیشتری در جامعه برای کتاب باشیم.

لزوم ایجاد فضای تحقیق و پژوهش از دوران کودکی برای فرزندان

وی بر لزوم فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه تاکید کرد و افزود: فرهنگ کتاب در جامعه غریب مانده است و باید در این زمینه کار روانشناسی و روانکاوی انجام داد.

حجت‌الاسلام دشتی با بیان اینکه ضرورت وزارت کتابخانه یا کتابخوانی بیشتر از ورزش و جوانان است اضافه کرد: باید سرمایه‌گذاری بیشتری در عرصه کتاب صورت بگیرد.

وی بر لزوم ایجاد فضای تحقیق و پژوهش از دوران کودکی برای فرزندان تاکید کرد و بیان داشت: کتابداری به صورت علمی در محیط‌های دانشگاهی آموزش داده می‌شود اما در اجرا احساس می‌شود دلسوزی لازم وجود ندارد که باید روند مناسبی در این زمینه ایجاد شود.

کد مطلب 2422503

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