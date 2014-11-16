تعلیق پروازها در فرودگاه بین المللی معیتیقه طرابلس/4 کشته در تظاهرات طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، فوزی المیلادی سخنگوی فرودگاه بین المللی معیتیقه طرابلس لیبی گفت: به علت درگیری ها فعالیت این فرودگاه از صبح امروز به حال تعلیق درآمده است.

وی افزود: این تصمیم به منظور حفظ جان مسافران و سلامت هواپیماها گرفته شده است.

از سوی دیگر منابع لیبیایی از کشته شدن چهار نفر در جریان تظاهراتی که روز گذشته در طرابلس رخ داد خبر دادند و افزودند: همه بیمارستانها در حال آماده باش کامل به سر می برند.

همزمان ابراهیم ماخی رئیس شورای مشورتی قبایل طوارق از توافق میان این قبیله با قبیله التبو لیبی برای برقراری آتش بس و تشکیل نیروهای مشترک برای استقرار در مناطق مورد منازعه خبر داد و افزود: در نشستی که در مسجد الرحمه در منطقه الدیسه رخ داد این توافق حاصل شد.

وی بیان کرد: توافق شد که آتش بس برقرار شود و نیروی بی طرف از منطقه غات، تهالاه و العوینات در کوه تیندی در اوباری مورد منازعه مستقر شود.