برتری کلام حق، انگیزه قیام امام حسین(ع) بود/ عالم، مظهری است از اسماء و حکمت الهی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی عصر یکشنبه در جلسه درس اخلاق مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان شاهرود در محل فرودگاه این شهر، با اشاره به این تعبیر که هرجا زمانی برای تصمیم گیری است باید محوریت خداوند باشد، اظهار داشت: تاوقتی کلمه حق در همه دنیا اشاعه پیدا نکند ما وظیفه داریم تا از پای ننشینیم.

وی افزود: به پا داشتن نماز وظیفه است و با اقامه آن تفاوت دارد چرا که اقامه نماز به معنای اهمیت دادن به این فریضه الهی است.

تجلی ذات علیا مختص به پروردگار است

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود، با اشاره به جاذبه های خلقت خداوند متعال در جهان هستی متذکر شد: آیه شریفه ای با مضمون اگر همه درختان قلم و همه دریاها مرکب شوند بازهم کلمات خدا را نخواهند توانست بنویسند به این اصل اشاره می کند که هر شیء خلق شده توسط خداوند از لحاظ محل و خلقت، جاذبه هایی دارد که برای توصیف آنها شاید آب همه دریاها نیز به عنوان مرکب کم باشند.

ترابی، تجلی پروردگار را از ذات والا و علیای وی دانست و ابراز داشت: بسیاری از اسماء و جاذبه های خدا در دنیای ما وجود دارند که باید برای دیدن آنها چشم ها را باز کرد.

وی افزود: مثال بارز این امر خلقت برگ درختان سبز است که در نظر هر هوشیار می تواند برگ برگ کتاب خلقت و ناگفته های جهان هستی باشد که انسان با دیدن این نشانه ها مانند برگ درختان باید به وجود قدرت باری تعالی پی ببرد.

مشیت انسان در گرو نزدیکی به خداوند است

امام جمعه شاهرود، با بیان این مطلب که اگر چشم دل انسان باز شود دنیا برایش متفاوت خواهد بود، تصریح کرد: باید به دنیا به گونه ای دیگر نگاه کرد؛ باید تصور کرد که آیا دنیا با ما محرم شده است و ما از دنیا چه برداشت کرده ایم؟

ترابی مشیت انسان را در گرو نزدیکی به خداوند دانست و اظهار داشت: نسبت بین مشیت انسان و حضرت حق تعالی، به این شکل است که اگر انسان به رضا و نزدیکی خدا برسد، هرچه می خواهد در مشیت او رخ می دهد.

وی ادامه داد: اگر چشم دل باز و انشان به خدا نزدیک تر شود هر اتفاقی که برایش می افتد به میل اوست و هر رخدادی که برای انسان رخ می دهد همانی است که دلخواه اوست.

عالم مظهری از اسماء، حکمت و رحمت الهی است

امام جمعه شاهرود با بیان این مطلب که عالم مظهری از اسماء، حکمت و رحمت الهی است، گفت: اگر انسان به خداوند و درک حقایق جهانی که در آن زندگی می کند، نزدیک شود درعالم واقع، شبهات دنیا نیز برایش کمتر می شوند.

ترابی همچنین تصریح کرد: در این هنگام است که دنیا برای انسان شیرین تر می شود و بهشت موعود برای او از همین لحظات شروع می شود.

وی با بیان اینکه اگر انسان به هر اسمی از اسامی خداوند منقطع شود، همان صفت در او تجلی پیدا می کند ادامه داد: برای مثال اگر کسی به صفت رزاق که از آن خداوند است منقطع شود و یا به عبارتی دیگر به آن باور داشته باشد، از رزاقان دنیا می شود چراکه آن صفت خداوندی در وی تجلی پیدا می کند.

نخستین گام در اجابت دعا، باور قلبی است

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود، با تاکید بر باور و انقطاع نسبت به اسماء الهی در زندگی بشری، تصریح کرد: حتی اگر کافران از روی باور حتی برای لحظه ای به خداوند و اسماء او متوسل شوند دعایشان مستجاب می شود.

ترابی نخستین گام را در اجابت دعای مومنان، انقطاع دانست و گفت: باید این اصل مهم در زندگی همواره یادآوری شود که انقطاع و باور ذهنی و قلبی در شناخت خداوند تبارک و تعالی برای ما یک اصل در نزدیکی به اوست.

محور فعالیت های فرودگاه شاهرود، اقدامات فرهنگی است

رئیس فرودگاه شاهرود نیز در خلال جلسه درس اخلاق مسئولان شهرستان شاهرود ضمن تشریح اقدامات فرهنگی انجام شده توسط این مرکز در سالهای اخیر، گفت: انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی در این مجموعه همواره سرلوحه امور بوده است.

منوچهر اتقیایی، با اشاره به طرح قرائت روزانه یک صفحه از قرآن مجید به صورت هماهنگ در سطح ملی، اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار مثبت در فرودگاه های کشور، طرح ملی قرائت و ترتیل قرآن مجید به صورت همزمان است.

وی افزود: در این طرح قرائت ترتیل قرآن بوسیله نرم افزاری مشترک، در تمامی نمازخانه های فرودگاه های سراسر کشور بین نمازهای ظهر و عصر به صورت صفحه واحد اجرا می شود.

معارفه امام جماعت جدید فرودگاه شاهرود

در ادامه درس اخلاق مسئولان نهاد های دولتی شهرستان شاهرود، مراسم تودیع و معارفه امام جماعت سابق و جدید فرودگاه شاهرود برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی از سوی ستاد اقامه نماز، از زحمات چهار ساله حجت الاسلام بذرکار تقدیر و حجت الاسلام محمد علی آموده به عنوان امام جماعت جدید فرودگاه شاهرود، منصوب شد.

خاطر نشان می شود این مراسم با حضور مسئولان شهری، انتظامی و نظامی شهرستان شاهرود برگزار شد.