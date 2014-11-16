به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نادی عصر یکشنبه در جمع مدیران و مربیان سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: توسعه بهداشت و سلامت یکی از مهمترین عوامل توسعه یافتگی است که باید در این زمینه تلاش بیشتری صورت بگیرد.
وی از کاهش سن ابتلا به بیماریهای کلیوی در سالهای اخیر خبر داد و بیان داشت: در گذشته سن ابتلا به بیماریهای کلیوی بین ۶۰ تا ۷۰ سال بود که در حال حاضر به کمتر از ۴۰ سال رسیده است.
عضو انجمن اورولوژی اروپا با اشاره به ثبت هشتهزار نفر مبتلا به دیابت در سطح کشور، اضافه کرد: هر چند در بسیاری از کشورها میزان ابتلای افراد به دیابت کمتر از نیم درصد است ولی در ایران آمار تعداد بیماران کلیوی کشور سالانه هشت درصد افزایش مییابد.
لزوم راهاندازی مرکز پیوند کلیه در بوشهر
وی بر لزوم نگاه ویژه به موضوع پیشگیری در سطح کشور تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: بیماری دیابت از مهمترین دلایل نارسایی کلیوی است که باید در زمینه پیشگیری از این بیماری و چک کردن میزان قند خون به صورت مستمر اقدام شود.
نادی با اشاره به وجود امکانات مناسبی همچون اسکن هستهای و دستگاه دیالیز مجهز برای انجام عمل پیوند کلیه در استان بوشهر، تاکید کرد: برای انجام عمل پیوند کلیه در استان بوشهر نیاز است که این مرکز ایجاد شود و مسئولان حمایت لازم را داشته باشند.
وی اضافه کرد: گرمای بالای هوا در استان بوشهر باعث شده تا تحرک افراد کتر شود و بسیاری از بیماریها مانند فشار خون و چاقی بر اثر کمتحرکی افزایش یافته است که باعث شده تا استان بوشهر در برخی از بیماریها رتبه نخست کشور باشد.