علیرضا ساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه دیدارهای دور برگشت تیم بیس‌بال هیئت انجمن‌های ورزشی قم عصر امروز موفق شد در سمنان و در یک مسابقه نفس گیر با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ تیم خراسان رضوی را شکست دهد و دومین پیروزی خود را کسب کند.

وی گفت: بیس بالیست‌های قمی در نخستین دیدار خود در دور برگشت مرحله گروهی لیگ بر‌تر با نتیجه ۱۴ بر ۴ برابر تیم خراسان رضوی پیروز شده بود و با احتساب این پیروزی وضعیت خود را در جدول رده بندی بهبود بخشید.

دبیر هیئت انجمن‌های ورزشی قم افزود: تیم‌های حاضر در گروه شمال مسابقات این فصل لیگ بیس‌بال مردان باشگاه‌های کشور بازی‌های دور برگشت را در زمین چمن مصنوعی شهدای مرصاد شهرداری سمنان برگزار می‌کنند و تیم‌های اول و دوم این گروه به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کنند.

دبیر هیئت انجمن‌های ورزشی قم افزود: تیم بیس‌بال قم با ترکیبی از بازیکنان شاخص بیس‌بال کشور تمرینات خود را برای کسب نتایج بهتر در دور برگشت لیگ بیس‌بال منطقه شمال کشور برگزار کرده و در ادامه این مسابقات در ۳ بازی دیگر برابر تیم‌های تهران، سمنان و گیلان به میدان می‌رود تا جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کند.

ساری بیان داشت: مسابقات بیسبال قهرمانی کشور در منطقه شمال با حضور ۵ تیم از استان‌های تهران، سمنان، قم، گیلان و خراسان رضوی آغاز شده است و تیم‌های شرکت کننده در دو دور رفت و برگشت با هم مسابقه می‌دهند.

دبیر هیئت انجمن‌های ورزشی قم ابراز داشت: دور نهایی لیگ بیس بال کشور با حضور ۲ تیم بر‌تر منطقه شمال و ۲ تیم بر‌تر منطقه جنوب آذر ماه سال جاری برگزار و قهرمان لیگ مشخص خواهد شد.

ساری تصریح کرد: ترکیب تیم بیسبال استان قم را در این رقابت‌ها ابوالفضل امجد، مجید محمدی، هادی محمدی، جمال الدین سادات، سیدعلی حسینی، محمد حسین صبایی، مصطفی شاکر، علیرضا صبایی، مهدی خانعلی‌زاده، مجید صبایی، امین رحیمی، عادل هدایت، طاهر محمدی و وحید زارعی تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: هدایت این تیم بر عهده فرید فرهادی است و محمد صفدری به عنوان سرپرست در کادر تیم بیسبال قم حضور دارد ضمن اینکه تیم بیسبال انجمن‌های ورزشی قم فصل گذشته پس از قهرمانی در گروه شمال، در دور پایانی مقام چهارم کشور را کسب کرد و در حالی در رده‌بندی نهایی پایین‌تر از تیم قهرمان یعنی آذرخش تهران قرار گرفت که در آن فصل سه بار این تیم را شکست داده بود.