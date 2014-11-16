به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عباسی عصر یکشنبه در جمع مدیران و مربیان سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات مناسب، تفاهمنامهای بین انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان بوشهر و اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر منعقد شد.
وی از ارائه خدمات رایگان انجمن بیماران کلیوی استان بوشهر به فرهگیان و دانشآموزان بر اساس این تفاهمنامه خبر داد و افزود: در ازای این خدمات، هزینهای مطالبه نخواهد شد.
مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان بوشهر با اشاره اعزام پزشک متخصص و دیگر خدمات به آموزش و پرورش بر اساس این تفاهم، تاکید کرد: از دیگر موارد این تفاهمنامه میتوان به حضور و سرکشی از دانشآموزان و فرهنگیان دیالیزی و پیوند کلیه اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به وظایف آموزش و پرورش برای توزیع پاکتهای جذب کمکهای داوطلبانه دانشآموزان و فرهنگیان، خاطرنشان ساخت: از همه توان و ظرفیتها برای ارائه خدمات مناسب به اداره آموزش و پرورش استفاده خواهیم کرد.
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این نشست بر لزوم حمایت از بیماران کلیوی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: افزایش آگاهی میتواند تاثیر بسیار زیادی در پیشگیری از این بیماریها داشته باشد.
حسن قلندری شیوه نادرست زندگی را به عنوان به یکی از مهمترین عوامل ایجاد بیماری در افراد دانست و تصریح کرد: به منظور افزایش سلامتی باید شاخصههای مربوط را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.