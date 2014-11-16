درخشش ۳ فوتسالیست قمی در مسابقات گرندپریکس برزیل

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی فوتسال کشورمان امروز به کار خود در مسابقات جام گرندپریکس برزیل پایان داد و ۳ بازیکن قمی حاضر در این مسابقات، نقش مهمی در موفقیت تیم ملی در رسیدن به جایگاه سوم این مسابقات معتبر ایفا کردند.

وی گفت: از بین بازیکنان شاخصی که از لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور برای عضویت در تیم ملی فوتسال کشورمان انتخاب شده‌اند علیرضا وفایی و ابوالقاسم عروجی دو بازیکن تیم فوتسال ماهان تندیس قم در فهرست تیم ملی حضور داشتند.

رئیس هیئت فوتبال استان قم بیان داشت: علیرضا وفایی سال گذشته نیز در مسابقات گرند پریکس برزیل شرکت کرد و حضور در آن مسابقات، تجربه‌ای برای حضور وی در مسابقات قهرمانی آسیا بود اما ابوالقاسم عروجی برای نخستین بار حضور در این رقابت‌ها را تجربه کرد.

بهرامی افزود: ملی‌پوش قمی عضو تیم نوریلسکی نیکل روسیه یعنی علی‌اصغر حسن‌زاده نیز در ترکیب تیم ملی کشورمان حضور داشت و در کنار علیرضا وفایی یکی از ارکان اصلی تیم ملی کشورمان بود چنان که وی در دیدار رده بندی برابر گواتمالا با به ثمر رساندن ۳ گل، هت تریک کرد.

وی عنوان کرد: حسن‌زاده در جریان شکست ۴ بر ۳ ایران برابر کلمبیا در مرحله نیمه نهایی گرند پریکس نیز برای ایران ۲ گل به ثمر رساند و ۲ ملی پوش دیگر قمی تیم ملی نیز در میدان حضور داشتند.

رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: این دوره از رقابت‌ها از ۲۱ لغایت ۲۵ آبان با حضور تیم‌های ایران، برزیل، گواتمالا، کاستاریکا، ویتنام و کلمبیا برگزار شد و تیم ملی فوتسال ایران در این رقابت‌ها پس از پیروزی بر گواتمالا و کاستاریکا به نیمه نهایی رسید.

بهرامی خاطرنشان کرد: حضور در این مسابقات برای بازیکنان ملی پوش ما تجربه خوبی پیش از مسابقات جام جهانی کلمبیا است به خصوص ابوالقاسم عروجی که امیدواریم توانایی‌های خود را به کادر فنی تیم ملی فوتسال اثبات کند.