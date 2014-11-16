به گزارش خبرنگار مهر، رسول فلاح‌نژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فاز ۱۲ پارس جنوبی به عنوان بزرگترین فاز میدان گازی پارس جنوبی است که مسئولیت ساخت و راه‌اندازی این فاز بر عهده شرکت پتروپارس است.

وی از تزریق روزانه ٦٥ میلیون مترمکعب گاز شیرین به خط لوله سراسری کشور با راه‌اندازی کامل فاز ۱۲ خبر داد و افزود: سکوی A فاز ١٢ میدان گازی پارس جنوبی در حال حاضر با ظرفیت روزانه ٢٥ میلیون متر در مدار است.

مجری طرح توسعه فاز ١٢ میدان گازی پارس جنوبی از تلاش های صورت گرفته برای توسعه این فاز خبر داد و بیان داشت: مروز رديف سوم فاز ١٢ میدان پارس جنوبی با گاز ترش و خشک خط لوله پنجم سراسری کشور تست و راه اندازی شد.

وی ادامه داد: این فاز روزانه ٥٠٠ میلیون فوت مکعب گاز از خط لوله پنجم سراسری کشور دریافت می‌کند و ظرفیت این خط لوله انشعابی از خط لوله پنجم یک میلیارد فوت مکعب است.

فلاح‌نژاد با اشاره به فرآورش گاز دریافتی از خط لوله پنجم سراسری کشور در پالایشگاه فاز ۱۲، اذعان داشت: پس از انجام فرآورش، گاز آن برای مصرف به خطوط سراسری گاز تزیریق می‌شود.

پارس جنوبی به عنوان یکی از بزرگترین منابع گازی جهان یکی از اصلی ترین منابع انرژی کشور است که این میدان گازی به صورت مشترک بین ایران و کشور قطر قرار دارد.

لازم به ذکر است که فاز ۱۲ از نظر حجم کار، میزان سرمایه گذاری و تولید بزرگترین فاز منطقه گازی و نفتی پارس جنوبی است.