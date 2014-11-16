۶۰۰ دوربین نظارتی در جاده های کشور وجود دارد/ ایمنی پایدار در زمینه کاهش سوانح رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد هدایتی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل پایانه های استان سمنان، اوج تلفات سوانح رانندگی در جاده های کشور را سال ۸۵ با ۲۸ هزار نفر عنوان و خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته برای سومین سال متوالی تعداد کشته شدگان سوانح رانندگی کاهش یافت و به حدود ۱۸ هزار نفر رسید.

وی با اشاره به نامگذاری دهه ایمنی و مسئولیت های ما از ۱۴ تا ۲۵ آبان برای اولین بار در کشور از سوی کمیسیون ایمنی راه ها، گفت: این دهه به منظور افزایش تعامل بین بخشی و افزایش آگاهی عمومی در مورد مسئولیت شهروندان برای ارتقای ایمنی تعیین شد.

پوشش دوربین های کنترل سرعت به ۳۸ هزار کیلومتر در جاده های کشور می رسد

مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری کشور با بیان اینکه مدیریت سرعت هدفگذاری جدی سازمان راهداری کشور برای سالهای آینده است گفت: راههای شریانی کشور ظرف سه سال آینده، طبق قراردادی تحت پوشش دوربین های کنترل سرعت قرار می گیرد.

هدایتی تصریح کرد: بر همین اساس در برنامه ای سه ساله، پوشش دوربین های کنترل سرعت در جاده های شریانی کشور از حدود چهار هزار کیلومتر در شرایط فعلی به ۳۸ هزار کیلومتر می رسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۰۰ دوربین کنترل سرعت نیز با هدف مدیریت سرعت در جاده های کشور وجود دارد.

در زمینه کاهش سوانح رانندگی به ایمنی پایدار رسیده ایم

مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری کشور با اشاره به روند کاهشی تعداد تلفات و مجروحان سوانح رانندگی در کشور در چهارمین سال متوالی، افزود: در زمینه کاهش سوانح رانندگی به ایمنی پایدار رسیده ایم و جهت گیری و آموزش ها در بخشهای مختلف درست بوده است.

هدایتی اظهار داشت: از این پس برای کاهش سوانح ترافیکی در کشور نیازمند تعامل بیشتر بین بخشی و افزایش میزان آگاهی خای عمومی جامعه نسبت به مسئولیت شان برای افزایش ایمنی هستیم.

وی گفت: در شش ماه امسال، تعداد تلفات حوادث ترافیکی شش درصد و شمار مصدومان این حوادث ۵.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

سالانه ۵۰ میلیون نفر در حوادث ترافیکی جهان مجروح می شوند

مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری با اشاره به تلفات یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفری حوادث رانندگی و مجروح شدن ۵۰ میلیون نفر در حوادث ترافیکی سالیانه در جهان، گفت: ۹۰ درصد این تلفات و مصدومیت ها به کشورهای درحال توسعه تعلق دارد درحالی که این کشورها کمتر از ۵۰ درصد وسایل نقلیه جهان را دارند.

هدایتی با اشاره به روند افزایشی تعداد تلفات سوانح رانندگی در جهان، افزود: اکنون حوادث رانندگی نهمین علت مرگ در جهان است که بر اساس پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۲۰ به سومین عامل مرگ در جهان تبدیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت به همین منظور سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را دهه اقدام برای ایمنی نامگذاری کرده است تا کشورها با تدبیر جمعی برای کاهش تلفات به میزان نصف تلاش کنند.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری در خاتمه با اشاره به اینکه ایمنی از حقوق شهروندی و حق مردم بر گردن حاکمیت است، افزود: دولت نیز که به کرامت انسانی توجه ویژه دارد به صورت جدی به دنبال اجرای راهکارهایی برای کاهش تلفات حوادث ترافیکی است.