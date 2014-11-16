به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانپور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه فازهای پارس جنوبی اظهار داشت: فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی از فازهای مهم پارس جنوبی است که به عنوان طرح‌های اولویت‌دار در دست اجرا است.

وی از راه‌اندازی ردیف سوم فازهاي ١٥ و ١٦ پارس جنوبی خبر داد و افزود: این ردیف با استفاده از گاز ترش و خشک فازهای ٦ و ٧ و ٨ راه‌اندازی شده است و بيش از نيمي از ظرفيت پالايشي گاز در اين پروژه بزرگ در سرويس قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان ساخت: سکوی A ١٨ میدان گازی پارس جنوبی آماده ارسال گاز است و خط لوله ۳۲ اينچي ارتباطي پالايشگاه فازهاي ۱۵ و ۱۶ با سكوي A ١٨ تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه خط لوله میان فاز ١٥ و ١٦ و فاز ١٧ و ١٨ در حال فشار گیری با گاز شیرین است، تصریح کرد: در سه واحد پالایشگاهی فاز ١٥ و ١٦ پارس جنوبی حداقل ٤٠ میلیون مترمکعب گاز شیرین برای فصل زمستان تولید خواهد شد.

شعبان‌پور با اشاربه انجام فعالیت‌های پیش‌راه‌اندازی واحد چهارم پالایشگاه فازهای ١٥ و ١٦، اضافه کرد: امیدواریم تا روزهای اینده و تا پایان ماه شاهد در سرویس قرار گرفتن این بخش از تاسیسات باشیم.

تولید روزانه‌ ۵۶ میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی، ٧٥ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی، ٤٠٠ تن‌ گوگرد و تولید سالیانه‌ ١,٠٥ میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ پروپان و بوتان و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ برای تامین‌ خوراک‌ واحدهای‌ پتروشیمی‌ از مهمترین اهداف ساخت فازهای ۱۵ و ۱۶ است.