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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۲۰:۵۳

سلیمانی راد خبر داد:

سومین نمایشگاه کتاب در شهریار برگزار می شود/ میزبانی از ۸۰ ناشر برتر

سومین نمایشگاه کتاب در شهریار برگزار می شود/ میزبانی از ۸۰ ناشر برتر

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار از برگزاری سومین دوره نمایشگاه کتاب در این شهرستان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه بیش از ۸۰ ناشر با شش هزار عنوان کتاب حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلیمانی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح برنامه های این اداره در هفته کتاب پرداخت و با اشاره به نامگذاری سالجاری مبنی بر اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان خود مقوله فرهنگ را بسیار مهمتر و موثرتر از اقتصاد دانسته اند و این مساله وظیفه و رسالت مسئولان فرهنگی کشور را بیش از پیش می کند.

این مسئول با اشاره به ایام محرم و سوگواری شهادت اباعبدالله حسین (ع) و یارانش عنوان کرد: قیام و نهضت عاشورا الگویی تمام عیار برای حرّیت و آزادگی است که ابعاد مختلف آن باید بطور صحیح و شفاف برای جوانان تبیین شود، در شرایط کنونی که دشمنان از هر ابزاری برای جنگ نرم استفاده می کنند، ما باید با بهره گیری از اسطوره های دینی و تاریخی کشورمان به الگوسازی فرهنگی بپردازیم.

سرانه مطالعه در کشور فاجعه است

وی ضمن تاکید بر نقش موثر رسانه ها در فرهنگسازی عمومی ادامه داد: اصحاب رسانه می توانند با ریزبینی و دقت خود، نقاط ضعف و کمبودهای احتمالی را به مسئولان گوشزد کرده و زمینه رفع آن را فراهم آورند البته این مساله باید با رعایت اصول حرفه ای و شرافت کاری همراه باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار سرانه مطالعه در کشور را فاجعه خواند و متذکر شد: نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشوری امری بسیار ضروری است که در این راستا برگزاری نمایشگاه ها نقشی موثر ایفا می کند.

سلیمانی از برگزاری سومین دوره نمایشگاه کتاب در شهریار خبر داد و افزود: امسال نیز همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، شهریار میزبان نمایشگاه کتاب خواهد بود البته به تدبیر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران این نمایشگاه ها تنها در چهار نقطه استان برگزار می شود که علاوه بر شهریار، رباط کریم، قرچک و دماوند نیز میزبان این نمایشگاه خواهند بود.

ارائه ۶۰۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه شهریار

این مسئول گفت: در این دوره نمایشگاه بیش از ۸۰ ناشر با شش هزار عنوان کتاب در قالبهای مختلف اعم از کتب درسی، کودک، مذهبی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و... و. حضور دارند و غرفه هایی نیز برای پاسخگویی به مسائل علمی، شبهات دینی به آموزش و پرورش و به منظور بررسی رویدادهای سیاسی - فرهنگی به ویژه ماهواره سپاه شهرستان اختصاص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتاب شهریار از تاریخ ۲ لغایت ۸ آذرماه و در محل ساختمان تجاری همجوار مصلی شهر با ۴۴ غرفه برگزار می شود و بن کتاب نیز با تخفیف ۳۰ درصدی میان بازدیدکنندگان توزیع خواهد شد.

گفتنی است؛ آیین افتتاحیه سومین نمایشگاه بزرگ کتاب شهریار ساعت ۱۴ دوم آذرماه با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار می شود.

کد مطلب 2422524

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