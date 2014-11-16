سومین نمایشگاه کتاب در شهریار برگزار می شود/ میزبانی از ۸۰ ناشر برتر

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلیمانی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح برنامه های این اداره در هفته کتاب پرداخت و با اشاره به نامگذاری سالجاری مبنی بر اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان خود مقوله فرهنگ را بسیار مهمتر و موثرتر از اقتصاد دانسته اند و این مساله وظیفه و رسالت مسئولان فرهنگی کشور را بیش از پیش می کند.

این مسئول با اشاره به ایام محرم و سوگواری شهادت اباعبدالله حسین (ع) و یارانش عنوان کرد: قیام و نهضت عاشورا الگویی تمام عیار برای حرّیت و آزادگی است که ابعاد مختلف آن باید بطور صحیح و شفاف برای جوانان تبیین شود، در شرایط کنونی که دشمنان از هر ابزاری برای جنگ نرم استفاده می کنند، ما باید با بهره گیری از اسطوره های دینی و تاریخی کشورمان به الگوسازی فرهنگی بپردازیم.

سرانه مطالعه در کشور فاجعه است

وی ضمن تاکید بر نقش موثر رسانه ها در فرهنگسازی عمومی ادامه داد: اصحاب رسانه می توانند با ریزبینی و دقت خود، نقاط ضعف و کمبودهای احتمالی را به مسئولان گوشزد کرده و زمینه رفع آن را فراهم آورند البته این مساله باید با رعایت اصول حرفه ای و شرافت کاری همراه باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار سرانه مطالعه در کشور را فاجعه خواند و متذکر شد: نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشوری امری بسیار ضروری است که در این راستا برگزاری نمایشگاه ها نقشی موثر ایفا می کند.

سلیمانی از برگزاری سومین دوره نمایشگاه کتاب در شهریار خبر داد و افزود: امسال نیز همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، شهریار میزبان نمایشگاه کتاب خواهد بود البته به تدبیر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران این نمایشگاه ها تنها در چهار نقطه استان برگزار می شود که علاوه بر شهریار، رباط کریم، قرچک و دماوند نیز میزبان این نمایشگاه خواهند بود.

ارائه ۶۰۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه شهریار

این مسئول گفت: در این دوره نمایشگاه بیش از ۸۰ ناشر با شش هزار عنوان کتاب در قالبهای مختلف اعم از کتب درسی، کودک، مذهبی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و... و. حضور دارند و غرفه هایی نیز برای پاسخگویی به مسائل علمی، شبهات دینی به آموزش و پرورش و به منظور بررسی رویدادهای سیاسی - فرهنگی به ویژه ماهواره سپاه شهرستان اختصاص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتاب شهریار از تاریخ ۲ لغایت ۸ آذرماه و در محل ساختمان تجاری همجوار مصلی شهر با ۴۴ غرفه برگزار می شود و بن کتاب نیز با تخفیف ۳۰ درصدی میان بازدیدکنندگان توزیع خواهد شد.

گفتنی است؛ آیین افتتاحیه سومین نمایشگاه بزرگ کتاب شهریار ساعت ۱۴ دوم آذرماه با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی برگزار می شود.