توافق هسته ای با ایران برای اوباما مهم است/ رئیس جمهوری آمریکا مستأصل است

به گزارش خبرنگار مهر، "رامین مستقیم" خبرنگار روزنامه لس آنجلس تایمز آمریکا در تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح اهداف ارسال نامه اخیر رئیس جمهوری آمریکا به رهبر انقلاب و گمانه زنی های موجود در مورد نتایج مذاکرات هسته ای پرداخت.

خبرگزاری مهر- سرویس بین الملل: نامه اخیر "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به رهبر انقلاب چه بازتاب هایی در رسانه های این کشور داشت؟

این نامه انعکاس زیادی در رسانه های آمریکا پیدا کرد و بیش از همه برای خود اوباما پیامد داشت. این اقدام در واقع یک نوع رسوایی و خطرکردن بزرگ برای اوباما محسوب می شد، یعنی وی همه حجت ریاست جمهوری اش را به خطر انداخت و نشان داد که تا چه حد به این توافقنامه هسته ای نیازمند است زیرا می خواهد یک دستاورد داشته باشد و همقطارانش در حزب دمکرات نیز به دنبال همین هستند.

در مجموع منتقدان اوباما ارسال این نامه را نشانگر استیصال وی دانسته اند. در عین حال موافقان اوباما نیز گفته اند که وی می خواسته حجت را بر ایران تمام کند تا اگر توافقنامه ای امضا نشد، اعلام کند که هر آنچه را که در توان داشته انجام داده است و دیگران ایراد نگیرند که چرا چنین توافقی انجام نشد. به بیان دیگر وی با این کار مسئولیت پیامدهای بعدی را از خود سلب کرده و مدعی می شود که هر کاری را برای دستیابی به توافق انجام داده است.

بنا بر این نوشتن نامه مذکور از سوی منتقدان به عنوان استیصال ارزیابی شد و بسیار جنجال آفرید، همانطور که وال استریت ژورنال شروع کرد و ما هم در روزنامه لس آنجلس تایمز به آن پیوستیم و از سوی موافقان نیز به عنوان اتمام حجت به ایران تعبیر شد.

روزنامه شما دقیقا چه موضعی اتخاذ کرد؟

ما نشان دادیم که چقدر اوباما مستاصل است. لس آنجلس تایمز با وجودی که به لیبرال ها نزدیک است اما با تکیه بر استیصال دولت آمریکا، از طرفداران عملی شدن توافق هسته ای با ایران است.

با توجه به گمانه زنی هایی که همکارانتان در لس آنجلس تایمز دارند، آینده مذاکرات هسته ای را چگونه ارزیابی می کنند؟

آنها بسیار بدبین هستند و بر این باورند که این مذاکرات در بهترین وضع تمدید خواهد شد. این گمانه زنی بر اساس مشاهداتی است که دارند و می گویند طبق شواهد موجود دو طرف باید تا این لحظه توافق می کردند.

اما برخی منابع از وجود توافقات اعلام نشده ای خبر داده و می گویند مفاد آن در انتهای مهلت تعیین شده برای مذاکرات از سوی ایران و آمریکا اعلام خواهد شد.

شاید چنین گمانه زنی هایی نیز باشد، اما همکاران ما که با هیئت آمریکایی سفر می کنند چنین عقیده ای نداشته و چندان خوش بین نیستند.

اگر وضعیت خوش بینانه نیست، دیدارهای دو جانبه بین مقامات ایران و آمریکا را چطور می توان توجیه کرد؟

این ها تلاش هایی است برای نجات یک مذاکره. منتقدان اوباما از جمله روزنامه ما می گویند که اوباما مستاصل است، اما این استیصال برای این است که تا کنون نتوانسته به توافقی برسد. وی می کوشد دستاوردی برای دوره ریاست جمهوری اش داشته باشد.

به نظرم اوباما تمایل دارد که به این توافق دست یابد اما از پس پاسخ گویی به منتقدانش بر نمی آید، بنا بر این بین نیت وی و توانش تفاوت وجود دارد.