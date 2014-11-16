اجرای پروژه آبرسانی جم ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی عصر یکشنبه در نشست بررسی روند اجرایی پروژه آبرسانی جم اظهار داشت: استان بوشهر با مشکلاتی در زمینه تامین آب مورد نیاز مواجه است که اقدامات بسیار زیادی به منظور بهبود وضعیت موجود صورت گرفته است و طرحهای مهمی در دست اجرا است.
وی آبرسانی به شهرستان جم را به عنوان یکی از طرحهای بسیار مهمی در بخش آب عنوان کرد و ادامه داد: روند اجرایی پروژه آبرسانی جم هم اینک متوقف است که باید نسبت به فعال شدن آن اقدام شود تا در زمان مقرر به بهرهبرداری برسد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تسریع در اجرای و بهرهبرداری پروژه آبرسانی به شهرستان جم را ضروری دانست و اضافه کرد: در هفته جاری روند اجرای پروژخ ادامه مییابد و شاهد اجرای آن خواهیم بود.
وی به پیشرفت ۶۰ درصدی اجرای پروژه آبرسانی جم اشاره کرد و افزود: ۵۳۰ میلیارد ریال برای این پروژه تاکنون به پیمانکار اجرای پروژه آبرسانی جم پرداخت شده است.
رستمی استفاده از تاسیسات آب شیرینکن را به عنوان منبع تامین آب این خط آبرسانی عنوان کرد و بیان داشت: تامین آب شیرین با شیرینسازی اب دریا از روشهای نوین و مناسب برای تامین اب است.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: از سوی وزارت نفت یکهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این پروژه تامین شده است که بر اساس صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.