۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه آبرسانی شهرستان جم مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محی‌الدین جعفری عصر یکشنبه در نشست بررسی روند اجرایی پروژه آبرسانی جم اظهار داشت: در حالی حاضر این پروژه دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که امیدواریم در زمان مقرر شاهد اجرا و بهره‌برداری از این طرح بسیار مهم باشیم.

وی تکمیل پروژه آبرسانی به شهرستان جم را به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دانست و افزود: اقدامات بسیار زیادی به منظور تسریع در اجرای این طرح صورت گرفته است.

جانشین سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه تاکنون ۵۳۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه آبرسانی پرداخت شده است، اذعان داشت: ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه آبرسانی شهرستان جم مصوب شده است که با ارائه صورت وضعیت پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اجرای به شهرستان جم توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، اذعان داشت: هر چند این پروژه هم اکنون متوقف است ولی تا پایان هفته این پروژه فعال می‌شود و روند اجرایی آن انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر به اهمیت تکمیل پروژه آبرسانی شهرستان جم اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۵۱ هزار متر مکعب آب پس از شیرین‌سازی در منطقه ویژه پارس از طریق هفت ایستگاه پمپاژ آب با خط انتقال به شهرستان جم منتقل می‌شود.

روح‌الله طاهریان‌پور با اشاره زمان ۱۸ ماهه اجرای این پروژه، اذعان داشت: اجرای پروژه شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به شهرستان جم مشکلات آب در شهرستان جم را رفع می‌کند.