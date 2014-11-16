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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۲۲:۴۰

فرانسوا اولاند جنایت داعش را محکوم کرد

فرانسوا اولاند جنایت داعش را محکوم کرد

رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به سربریدن گروگان آمریکایی توسط داعش جنایت این گروه تروریستی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه 24 ، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه اقدام داعش در سر بریدن امدادگر آمریکایی را جنایت علیه بشریت خواند.

وی گفت: این اقدامات جنایت علیه بشریت و وحشیانه هستند و به همین دلیل فرانسه نمی تواند در قبال آن بی تفاوت بماند.

رئیس جمهور فرانسه همچنین افزود: فرانسه عضو ائتلافی است که در عراق مواضع گروه تروریستی داعش را مورد حمله قرار می دهد و این امکان را برای عراقی ها به وجود می آورد  که حاکمیت ارضی خود را با دیگر به دست بگیرند.

وی تاکید کرد: فرانسه به مبارزه با داعش ادامه خواهد داد.

کد مطلب 2422535

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