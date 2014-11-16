فرانسوا اولاند جنایت داعش را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه 24 ، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه اقدام داعش در سر بریدن امدادگر آمریکایی را جنایت علیه بشریت خواند.

وی گفت: این اقدامات جنایت علیه بشریت و وحشیانه هستند و به همین دلیل فرانسه نمی تواند در قبال آن بی تفاوت بماند.

رئیس جمهور فرانسه همچنین افزود: فرانسه عضو ائتلافی است که در عراق مواضع گروه تروریستی داعش را مورد حمله قرار می دهد و این امکان را برای عراقی ها به وجود می آورد که حاکمیت ارضی خود را با دیگر به دست بگیرند.

وی تاکید کرد: فرانسه به مبارزه با داعش ادامه خواهد داد.