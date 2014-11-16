توسعه رشت در گرو ایجاد شرکت توسعه عمران از سوی شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حاجی پور شامگاه یکشنبه در شصت و هشتمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر رشت که در عمارت شورا برگزار شد، با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی افزود: با تاسیس این شرکت می توان ۳۵ درصد از سهام آن را به شهروندان واگذار کرد و از طریق فروش اوراق بهادار به مردم اقدام های موثرتری در سطح شهر انجام داد.

وی اظهار داشت: نمایندگان مردم رشت در پارلمان شهری خواستار اجرای برنامه های مهم و بزرگ در سطح شهر هستند که متاسفانه به دلایل مختلفی مانند کمبود منابع مالی تحقق نمی یابد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: در راستای استقلال شهرداری های مناطق پنجگانه باید برای سال آینده شش بودجه مدون تهیه شود تا شهرداران مناطق با داشتن اختیارات بیشتر خدمات ارزنده تری را به شهروندان ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه موانع ایجاد شده در امر ساخت و ساز شهری موجب فرار سرمایه گذاران بزرگ شده است، گفت: با تسهیل ضوابط ساخت و ساز و اعطای مشوق به سرمایه گذاران می توان نسبت به جذب منابع بسیار آنها در سطح شهر رشت اقدام کرد.

حاجی پور افزود: قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شهرداری رشت دارای مریض خانه ای بوده که به کارکنان خود در آن خدمات ارائه می داد که متاسفانه امروز از وجود آن محروم است بنابراین با وجود فضای مناسب برای ایجاد کلینیکی تخصصی باید در سریع ترین زمان ممکن اقدام شود.

وی اظهار داشت: با تبدیل کانون بازنشتگان شهرداری های گیلان به یک کانون منسجم در مرکز استان می توان از اعتبارات وزارت کشور به خوبی بهره گیری کرد تا اندکی از مشکلات بازنشستگان شهرداری ها کاسته شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت یادآور شد: در حال حاضر اقدامات واگذاری زمینی ۴۰۰ هکتاری در منطقه سراوان با موافقت وزارت کشور و امضای استاندار گیلان انجام شده تا مکان تفریحی و پارک بزرگی در شان مردم شهر باران ایجاد شود و همگان از مزایای آن بهره مند شوند.