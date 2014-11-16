توسعه کتابخانه ها نیازمند زمان است/ امکانات خوبی برای فرهنگدوستان فراهم می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش عصر امروز در مراسم افتتاح بیست و دومین هفته کتاب استان تهران که با حضور علی خیلدار معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره کل، فرماندار، امام جمعه و نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و شهریار در مجلس برگزار شد با تاکید بر مقوله فرهنگ اصیل ایرانی اظهار داشت: امور فرهنگ و هنر باید به اصحاب فرهنگ و هنر داده شود تا فضای رشد و نبوغ به وجود آید، با این روش آثار زیادی تولید می شود که بین آنها قطعا آثار فاخری پیدا خواهد شد.

وی افزود: طی ۳۰ سال گدشته پس از پیروزی انقلاب در بخشهای سیاسی و صنعتی و علمی پیشرفتهای خوبی داشتیم و اگر به فرهنگ بیشتر توجه می شد پیشرفت ما در این زمینه ها بهتر و چشمگیرتر بود.

این مسئول با تاکید بر اینکه امام راحل(ره) بارها فرمودند که انقلاب ما انقلاب فرهنگی است، عنوان کرد: جامعه ای پیشرفت دارد که مردم آن از لحاظ فرهنگی به درجه بالایی رسیده باشند در همه زمینه ها چه کار و چه زندگی و روابط اجتماعی نباید از فرهنگ کتاب و کتابخوانی غافل شویم.

کاراندیش همچنین به اهداف برگزاری نمایشگاه های کتاب در شهرستانها اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری اینگونه نمایشگاه ها تنها معرفی و سخنرانی خلاصه نشود، بلکه باید با این هدف پیش رویم که افراد را برای مطالعه ترغیب و کاری کنیم که به کتاب وکتاب خوانی روی بیاورند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر ارشاد در پایان یادآور شد: ما برای ساختن خود و افزایش اطلاعات نیازمند مطالعه هستیم پس چه بهتر که فرهنگ سازی آن را از این نمایشگاه ها آغاز کنیم، سرانه مطالعه کشور نسبت به جهان بسیار ناچیز است قطعا باید مسئولان و مردم تلاش کنند تا سرانه مطالعه کتاب را در کشور افزایش دهند.



وی با بیان اینکه فضای کتابخانه ها نسبت به استانداردها کم است خاطرنشان کرد: قطعا تلاش می شود تا فضای کتابخانه ها افزایش پیدا کند زیرا در تهران هم اقدامات خوبی را در این راستا با حمایت مسوولان استانی و اداره کل فرهنگ و ارشاد انجام شده است.



کاراندیش به برگزاری نمایشگاه کتاب و فعالیت های فرهنگی در کشور اشاره کرد و افزود: در نظر داریم شرایط را میان جوانان نسبت به گذشته افزایش دهیم که بتوان امکانات خوبی را در این زمینه برای دوستداران فرهنگ و کتابخوانی در کشور فراهم کنیم.



وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دغدغه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص حمایت از فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور چه میزان است اظهار داشت: سرانه فضای کتابخانه ها در کشور بسیار کم می باشد، با توجه به اینکه استان تهران پایتخت کشور است نیز استانداردهایی را برای توسعه این فرهنگ در میان مخاطبانش ایجاد کند.



این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه اعتبارات ما در بخش فرهنگ کتاب و کتابخوانی محدود است تلاش می شود سرانه این فضا را در کشور افزایش دهیم.



کاراندیش با اشاره به اینکه زمان زیادی برای توسعه کتابخانه ها نیاز است گفت: باید خیرین و بخش غیردولتی مشارکت گسترده ای را در این بخش داشته باشند تا در بخش توسعه فضای کتابخانه ای سرعت لازمی ایجاد شود.