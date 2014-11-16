۶۰ معتاد به کمپهای ترک اعتیاد خرم آباد تحويل شدند/ انسداد محور خرم آباد - نورآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسين نجفي در این رابطه گفت: به منظور پاکسازي شهر خرم آباد از خرده فروشان و توزيع کنندگان مواد مخدر، ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي با همکاري کلانتري ها و يگان امداد با استفاده از همه توان و تجهيزات اقدام به پاکسازي محله هاي آلوده شهر کردند.

وي اظهار داشت: در اين عمليات ماموران موفق به دستگيري پنچ نفر از فروشندگان و توزيع کنندگان مواد مخدر به همراه مقاديري انواع مواد مخدر شدند.

فرمانده انتظامي خرم آباد افزود: همچنين در راستاي بازپروری معتادان خياباني، تعداد ۶۰ نفر از معتادان جمع آوري و برای ترک اعتياد به کمپ هاي مجاز تحويل شدند.

انسداد محور هاي خرم آباد - نور آباد و خرم آباد - بيرانشهر

رئيس پليس راه استان لرستان از مسدود بودن محورهاي خرم آباد - نورآباد و خرم آباد - بيرانشهر به علت عمليات راهسازي خبر داد.

سرهنگ سيد محمود رضا حسيني گفت: حد فاصل كيلومتر ۲۵ تا ۵۰۰ + ۲۵ محور خرم آباد - نورآباد در استان لرستان روز دو شنبه ۲۶ آبان ماه از ساعت ۱۰صبح تا ۱۴بعد ازظهر به علت عمليات راهسازي و ريزش برداري مسدود خواهد بود.

وی اظهار داشت: تردد در محور خرم آباد - نورآباد فاقد مسير جايگزين است.

رئيس پليس راه استان لرستان در ادامه اظهار داشت: همچنين حد فاصل كيلومتر ۵۰۰+ ۲۵ تا ۸۰۰ + ۲۵ محور خرم آباد - بيرانشهر روستاي سر نمک، در استان لرستان سه شنبه ۲۷ آبان ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ بعد ازظهر به علت عمليات راهسازي و ريزش برداري مسدود است.

وي مسير جايگزين را محور خرم آباد - بروجرد- بيرانشهر اعلام كرد.

كشف ۴۶۰۰ عدد قرص غير مجاز در عطاري

فرمانده انتظامي شهرستان بروجرد از كشف چهار هزار و ۶۱۰ عدد قرص غير مجاز در پنج مغازه عطاري متخلف در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ دليري گفت: ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي اين فرماندهي از ۳۰ واحد صنفي عطاري در شهر بروجرد بازديد كردند.

وي افزود: در اين راستا پنج واحد عطاري متخلف به دليل عدم رعايت مقررات انتظامي، صنفي و شئونات اسلامي با هماهنگي مقام قضائي پلمپ شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان بروجرد تصريح کرد: ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي اين فرماندهي در اين بازديد چهار هزار و ۶۱۰ عددقرص غير مجاز را در پنچ مغازه عطاري کشف کردند.

سارق طلاجات کودکان در خرم آباد دستگير شد

فرمانده انتظامي شهرستان خرم آباد از دستگيري سارق طلاجات کودکان خبر داد.

سرهنگ حسين نجفي گفت: در پي تماس خانمي با مرکز فوريت هاي پليس ۱۱۰ خرم آباد مبني بر اينکه دختر بچه پنج ساله وی داخل کوچه و در حين بازي توسط فردي ناشناس طلاجاتش به سرقت رفته است موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وي در ادامه اظهار داشت: پس از چندين ساعت کار اطلاعاتي و استفاده از شگردهاي پليسي، سارق به هويت معلوم شناسايي و مورد تعقيب قرار گرفت.

فرمانده انتظامي شهرستان خرم آباد اظهار داشت: سارق دستگير و در بازجويي به عمل آمده به جرم خود اعتراف كرده و طلاجات مسروقه از وي کشف و تحويل مالباخته شد.