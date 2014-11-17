آغاز جشنواره سنگربانان بصیرت دختران شاهد و ایثارگر در مازندران

رضا لحمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آشنایی با سبک زندگی مقاومت، ایثار و شهادت، آشنایی با مهارتهای زندگی و مباحث مربوط به خانواده و استفاده از پتانسیل های استان ها در برگزاری برنامه های گروهی وجمعی، بالا بردن بصیرت دانشجویان شاهد و ایثارگر و تحلیل آخرین مباحث فرهنگی و سیاسی توسط اساتید مجرب از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی دانشجویان شرکت کننده در این جشنواره را یادگاران دفاع مقدس دانست و افزود: پدران این دانشجویان از جان خود برای حفظ کشور گذشتند و فرهنگ ایثار و شهادت را برای ما به یادگار گذاشتند.

رئیس دانشگاه علمی، کاربردی مازندران هدف اصلی برگزاری این جشنواره را زنده نگه داشتن آرمانهای دفاع مقدس دانست و اذعان داشت: دانشگاه ها به عنوان متولیان امر فرهنگی باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه اشاعه دهند.

لحمیان به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و بیان داشت : در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد و فرهنگ نامگذاری کردند ما هم باید فرهنگ شهدا و ایثارگران را به نوعی به اثبات برسانیم.

جعفریان، معاون علمی، آموزشی دانشگاه علمی کاربردی مازندران نیز به برگزاری سومین جشنواره سنگربانان بصیرت دختران شاهد و ایثارگراشاره کرد و اظهار داشت: این جشنواره از ۲۶ الی ۳۰ آبان به میزبانی دانشگاه علمی کاربردی مازندران برگزار می شود.

دبیر جشنواره سنگربانان بصیرت دختران شاهد و ایثارگر با بیان اینکه ۲۰۰ نفر در این طرح شرکت می کنند، گفت: مراسم افتتاحییه این جشنواره ساعت ۹ صبح ۲۶ آبان ماه در پلاژ نزاجا ارتش برگزار می شود.

وی بالا بردن بصیرت دانشجویان شاهد و ایثارگر، تحلیل آخرین مباحث فرهنگی و سیاسی توسط اساتید مجرب، آشنایی با سبک زندگی مقاومت، ایثار و شهادت، آشنایی با مهارت های زندگی و مباحث مربوط به خانواده و استفاده از پتانسیل های استان ها در برگزاری برنامه های گروهی وجمعی را از اهداف برگزاری این جشنواره دانست.

معاون علمی، آموزشی دانشگاه علمی کاربردی مازندران استان های شرکت کنندگان در این جشنواره را تهران، البرز، مازندران، گلستان، گیلان، قزوین و اردبیل دانست و افزود: این جشنواره به صورت سالیانه در کشور برگزار می شود.

جعفریان مهارت های زندگی، گفتگو موثر، نقش بانوان در حفظ و حراست ازدستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس، بانوی مسلمان و انتظار فرج، جایگاه زنان و مادران در خانواده، جبهه فرهنگی، هنری انقلاب اسلامی و بانوان، زندگی به سبک شهدا و ایثارگران، دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بانوان و سبک زندگی مقاومت و نقش بانوان را از برنامه های این اردو دانست.