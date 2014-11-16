توسعه پایدار در حوزه صنعت منوط به رشد فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد عصر یکشنبه در دومین روز از هفته کتاب و کتابخوانی به همراه تنی چند از مولفان استانیضمن تأکید بر این موضوع که یک روز از از هفته کتاب و کتابخوانی با موضوع و ارتباط کتاب و صنعت است، گفت: توسعه پایدار در حوزه صنعت منوط به رشد فرهنگی است.

وی به ارتباط صنعت و فرهنگ پرداخت و افزود: صنعت هرچند متکی به علم و تخصص است اما کیفیت ارائه خدمات در حوزه صنعت منوط به فرهنگ است که از این طریق می توان با تأثیر بر نیروی انسانی بیشترین بهره وری را دریافت کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان اذعان داشت: در صنعت تولید برق و به ویژه شرکت توانیر بندرعباس شاهد تلفیق و هم افزایی بخش فرهنگ و صنعت هستیم که نتیجه آن کاهش آسیب ها و افزایش نقاط مثبت بوده است.

درویش نژاد بر گسترش مشارکت بین شرکت توانیر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تأکید کرد و گفت: خواهان گسترش مناسبات در چهارچوب انعقاد تفاهم نامه ای مشترک هستیم و از نگاه عمیق فرهنگی مدیرعامل شرکت توانیر استان هرمزگان تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه داوود محمودی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان (توانیر) گفت: زمانی تخصص با فرهنگ همراه می شود که در این حوزه مهم فعالیت ها را گسترش دهیم.

وی افزود: شورای فرهنگی شرکت توانیر از چند سال قبل تشکیل و در حوزه های تبلیغات، خانواده، عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، نماز، سیره اهل بیت و قرآن فعالیت های بسیاری انجام شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان (توانیر) خاطر نشان کرد: از آن جهت که اعتقاد داریم فرهنگ باعث گسترش و إعتلای همه جانبه می شود به تمامی تعهدات خود نسبت به حوزه فرهنگ متعهدیم و از انعقاد تفاهم نامه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان استقبال می کنیم.

در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با إهدای لوح سپاس از زحمات مهندس داوود محمودی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان (توانیر) تقدیر و تشکر کرد و پس از بازدید از ژنراتورهای تولید برق، ۵۰۰ جلد کتاب به کتابخانه شرکت جهت استفاده خانواده ها إهداء گردید.