یک صهیونیست دیگر در بیت المقدس به ضرب پیچ گوشتی زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک شهرک نشین در نزدیکی دیوار براق در بیت المقدس خبر داد.

این کانال اعلام کرد: این شهرک نشین با ابزار برنده زخمی شده است.

از سوی دیگر منابع امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کردند: یک فلسطینی، شهرک نشین 38 ساله را با ضرب پیچ گوشتی زخمی کرده است و جراحت وی متوسط است. این جوان فلسطینی به سوی منطقه باب العامود رفته است.

بر اساس گزارش ها نظامیان رژیم صهیونیستی خیابان سلطان سلیمان و باب الساهره و باب العامود را در بیت المقدس بسته اند.