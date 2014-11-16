نمایشگاه کتاب استان تهران در رباط کریم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این مراسم مشاور فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به خبرنگار مهر گفت: بیست‌ و دومین دوره نمایشگاه هفته کتاب از ۲۵ آبان الی۱ آذر ۹۳ در شهرستان رباط کریم برگزار می‌شود که در این زمینه طی چند روز گذشته تیم اجرایی نمایشگاه و کارکنان اداره ارشاد رباط کریم در محل ورزشگاه زنده یاد محمدی مستقر و مشغول آماده‌سازی محل سالن‌ها برای هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه بودند.

فاطمه عاشوری با اشاره به اینکه در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ ناشر در تمامی بخش ها شرکت کرده اند، افزود: کتب موجود در این نمایشگاه با تخفیف ۳۰ درصد به فروش می رسد.

این مسئول گفت: در این نمایشگاه بیش از شش هزار عنوان کتاب در حوزه های مختلف آموزشی، پزشکی، هنری، ورزشی، روانشناسی و ... در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته که نسبت به سالهای گذشته از تنوع بهتر و بیشتری برخوردار است.

وی یادآور شد: نمایشگاه کتاب رباط کریم در خیابان بخشداری، خیابان احمد زاده، خیابان گلزار سالن ورزشی زنده یاد محمدی واقع شده که علاقمندان می توانند در روزهای اعلام کشده صبها از ساعت ۱۰ الی ۱۳ و بعداز ظهر از ساعت ۱۵ الی ۱۹ از این نمایشگاه بازدید کنند.

عاشوری از برپا نمایشگاه کتاب شهرستان دماوند خبر داد و اعلام کرد: این نمایشگاه با حضور ۴۰ موسسه انتشاراتی، همراه با برنامه های متنوع فرهنگی و هنری برپا می شود.

مدیر روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران یادآور شد: همزمان با بیست و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران نمایشگاه بزرگ کتاب دماوند با حضور ۴۰ موسسه انتشاراتی در شهرستان دماوند برگزار خواهد شد، این نمایشگاه از ۲۵ آبان لغایت ۱ آذرماه و شامل بخش های دانش آموزی، دانشگاهی، بخش ویژه کودک و نوجوان و بخش عمومی خواهد بود.

وی گفت: دیگر برنامه های هفته کتاب در دماوند شامل همایش گرامیداشت هفته کتاب، تجلیل از پدید آورندگان، خادمان و پیشکسوتان عرصه کتاب و کتابخوانی، مسابقه کتابخوانی آنلاین، کارگاه های آشنایی با محمل های اطلاعاتی، آموزش فنون نقد کتاب، آموزش قصه نویسی و آموزش روشهای جستجوی اینترنتی است.