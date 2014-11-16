خلاقیت و نوآوری در برگزاری حلقه های صالحین بسیج اساتید ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد میرعمادی عصر یکشنبه در نشست با سرگروه‌های حلقه های صالحین بسیج اساتید دانشگاه‌های استان لرستان اظهار داشت: اجرای طرح صالحین در راستای بصیرت افزایی و تربیت نیروهایی در تراز انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

وی به اهمیت اجرای این طرح در دانشگاهها از سوی بسیج اساتید اشاره کرد و بیان داشت: ظرفیت بسیج اساتید در دانشگاهها قابلیت بسیار خوبی در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه برگزاری کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی در دانشگاهها اشاره کرد و یادآور شد: بسیج اساتید باید در راستای تحقق منویات مقام معطم رهبری در این زمینه حرکت کند.

حجت الاسلام میرعمادی خطاب به اساتید بسیجی استان لرستان گفت: بایستی محور عمده مباحث را در سخنرانی ها و حلقه های صالحین روی بحث توحید، مبدا و معاد قرار داد تا بتوان جامعه را در مسیر تعالی و اخلاق مداری سوق داد.

وی بسیج اساتید را مجموعه ای بسیار ارزشمند خواند و اظهار داشت: طرح صالحین نیز طرح بسیار خوبی است و با توجه به اینکه رسالت ما پرداختن به مسائل مربوط مبدا و معاد است اگر بتوانیم این رسالت را دنبال کنیم هم نزد خدای متعال محبوب بوده و هم کارکرد و عملکرد ما مثبت و تحول آفرین خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین بر طرح ایده های خلاق و نوآور توسط بسیج اساتید تاکید کرد و بیان داشت: انسان بایستی در همه زمینه ها ریسک پذیر باشد لذا بایستی یکسری خلاقیت ها و نوآوری ها را گسترش و آنها را به یکدیگر نیز انتقال داد.

وی خطاب به اساتید بسیجی افزود: بسیاری از طرح های شما مهم و ارزشمند هستند ولی مشکل اینجاست که این طرح ها به ایده تبدیل نمی شوند که باید در این مسیر حرکت کرد.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: در حلقه های صالحین وجود خلاقیت و نوآوری بسیار کارساز بوده بطوریکه مربی هر حلقه ای که صاحب سبک و ایده بود آن حلقه موفق تر شده و حضورش بسیار تاثیرگذارتر است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در اینباره افزود: انتظار می رود بسیج اساتید در طرح های صالحین خلاقیت داشته و از این طریق در میدان علم با دست پر حضور داشته باشند.

غفلت از کرسی های نظریه پردازی در سطح دانشگاه های استان

معاون فرهنگی دانشگاه لرستان نیز در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: کرسی های نظریه پردازی در سطح دانشگاه های استان خاموش بوده و هنوز شروع بکار نکرده اند.

حجت الاسلام خدایی افزود: در حال حاضر در سطح دانشگاه های استان تنها کرسی های آزاد اندیشی مورد استقبال و توجه قرار می گیرند لذا ضرورت دارد کرسی های نظریه پردازی نیز در دانشگاه ها راه اندازی شوند.

معاون فرهنگی دانشگاه لرستان پیشنهاد داد که در یک جلسه مستقل و در واقع در یک اتاق فکر کاستی ها و ضعف های حلقه های صالحین بسیج اساتید بررسی شود.

حجت الاسلام خدایی خطاب به اساتید بسیجی گفت: حلقه های صالحین بایستی نماد نوپردازی، نوآوری و تولید علم باشند چرا که راکد بودن کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه های استان نشان دهنده این است که حوزه های اندیشه پروری نیازمند نو پردازی و تولید علم است.

وی افزود: حلقه صالحین "من هستم پس می اندیشم" دانشگاه لرستان در پورتال وزارت علوم به عنوان پر مراجعه ترین خبر شناخته شد و این امر حاکی از این است که این حلقه حلقه ای پر مغز، پربار و علمی بوده است.

معاون فرهنگی دانشگاه لرستان یادآور شد: حلقه های صالحین دانشگاه های سطح استان بایستی نماد تمدن نوید بخش انقلاب اسلامی باشند.