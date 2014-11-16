سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آستانه هفته بسیج با خبرنگاران خبرگزاری مهر، به گفتگو نشسته و به سئوالات آنها پاسخ گفت.

در این نشست که در دفتر کار رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، سردار نقدی به سئوالات مختلفی از جمله عوامل بازدارندگی بسیج در مقابل دشمنان، فعالیت های بسیج در عرصه سازندگی، طرح حمایت از آمران به معروف، تحولات منطقه، مذاکرات هسته ای و ... پاسخ گفت.

چکیده این گفتگو به شرح زیر است:

سردار نقدی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه اگر بسیج را از دفاع مقدس حذف کنیم این امر برابر با شکست خواهد بود، گفت: یکی از عوامل اصلی بازدارندگی در مقابل دشمنان، بسیج است، به طوری که تصور درگیر شدن با چنین نیرویی، ذهن آمریکا را درگیر کرده و جرأت اقدام نظامی را از آنها گرفته است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت های بسیج در عرصه سازندگی و با بیان اینکه در سال گذشته 33 هزار و 500 واحد تولیدی توسط بسیج راه اندازی شد، گفت: وزیر جهادکشاورزی چندی پیش در نشست مشترکی صراحتا اعلام کرد که طرح‌های بسیج جز سود برای مملکت و مردم هیچ چیزی دیگری ندارد.

سردار نقدی تصریح کرد: بسیج یک نیروی نظامی نیست بلکه یک نیروی سیاسی و اعتقادی در تمام عرصه ها است و آنچه که بسیج انجام نمی دهد سیاست بازی و جناح بازی است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به مذاکرات هسته ای خاطرنشان کرد: هیچ کس حق و اجازه ندارد حقوق ملت ایران را به بیگانه واگذار کند و یا از آن کوتاه بیاید.

وی در پاسخ به سوال دیگری تاکید کرد: دشمنی با آمریکا حتی زمانی هم که مذاکرات به نتیجه برسد ادامه خواهد داشت.

نقدی همچنین در بخشی از گفتگو به تلاش‌های حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: حاج قاسم اکنون نماد ایستادگی در برابر حضور بیگانگان در منطقه است.

مشروح این گفتگو به زودی از سوی خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.