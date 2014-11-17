تشریح جزئیات برنامه نظارت بر سلامت موادغذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر هدایت حسینی افزود: کمیته و تیم های کارشناسی مشخصی با پنج محورتشکیل شده که در راستای طرح تحول نظام سلامت نظارت و کنترل مواد غذایی را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: در این تیم های کارشناسی، افراد متخصص، همکاران سازمان غذا و دارو و کارشناسانی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور حضور دارند.

حسینی در خصوص فعالیتها و عملکرد سازمان غذا و دارو درطرح نظام سلامت افزود: با عنایت به سیاستهای کلی سلامت ابلاغی ، رهبر معظم انقلاب و با توجه به اهداف نظام سلامت، توجه به مبحث سلامت و بهداشت غذا به حوزه طرح تحول سلامت، بیش از یک ماه است که آغاز به کار کرده است.

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار امیداوری کرد:‌ تا پایان سال جاری حداقل در سه محور از این برنامه ها ارتقا سلامت و بهداشت مواد غذایی در کشور تضمین خواهد شد باشد و نتایج مطلوبی به دست‌آوریم.

حسینی افزود: محور اول این طرح در روز جهانی غذا با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو تحت عنوان چراغ راهنمای تغذیه ای ابلاغ شد که این طرح همان طرح برچسب گذاری مواد غذایی است که در طرح تحول سلامت قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح نشانگرهای تغذیه ای، می تواند به مردم این اطلاعات را خیلی سریع منتقل کند که یک ماده غذایی از نظر معیارهای تغذیه ای در چه وضعیتی قرار دارد.

حسینی در خصوص ادامه و استمرار این طرح گفت: چهاربسته دیگر این طرح هم در حال کارشناسی است که پس از نهایی شدن و تصویب وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در هفته جاری ابلاغ می شود.

