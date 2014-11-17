دو سوم سالمندان تهرانی درآمدی نداشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فدایی وطن شامگاه یکشنبه در تداوم سلسله نشست های رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه که توسط معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت موضوع سالمندی برگزار شد، افزود: این در حالی است که دو سوم سالمندان به لحاظ مالی نیازمند دیگران بودند.

به گفته وی، 90 هزار نفر از سالمندان یادشده در استان تهران تنها زندگی می کردند و 34هزار نفر بیش از 75 سال داشتند.

فدایی وطن اظهار داشت: 151 هزار نفر از سالمندان دچار معلولیت هستند و یکهزار و 891 نفر بیش از 100 سال سن دارند.

به گفته وی، در سال 92 معادل 8.2 درصد از جمعیت کشور سالمند بودند که این میزان در استان تهران معادل 9.5 درصد است.

فدایی وطن معتقد است: سالمندان به حق و حقوق خود آگاه نیستند لذا نمی توان تدوین برنامه توسعه را بدون در نظر گرفتن جمعیت سالمند تنظیم کرد.