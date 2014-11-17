مخالفت نمایندگان با بررسی طرح مقررات مالی دولت در جلسه نوبت عصر مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در شیفت بعدازظهر مجلس رای‌گیری کرد.

نمایندگان با برگزاری جلسه علنی در نوبت عصر امروز جهت بررسی این طرح مخالفت کردند.

نمایندگان با 68 رای موافق، 94 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس با برگزاری جلسه نوبت عصر صحن علنی مخالفت کردند.

بر اساس این گزارش، این طرح روز گذشته در دو نوبت صبح و عصر بررسی شد.