غفور راستین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در برخی مکان ها مانند اورژانس بیمارستان یا اورژانس پیش بیمارستانی که معمولا بیمار با حالت حاد دیده می‌شود، نقش زمان و تصمیم گیری سریع و صحیح برای وی اهمیت زیادی دارد.

وی تاکید کرد: از دیگر شرایط حاد، زمان ایست قلبی بیمار و انجام عملیات احیای قلبی ریوی بر روی بیمار است که معمولا تیم درمانی با انواع آریتمی های قلبی در نوار قلبی مواجه خواهند شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با اشاره به طراح اولین پوستر تفسیر سریع نوار قلبی ایران در اصفهان، تصریح کرد: برای ایجاد منبعی ساده و در دسترس از تفسیر نوار قلبی تصمیم گرفتیم تا نکات کلیدی و مجموعه اختلالات قلبی در نوار الکتروکاردیوگرام را در پوستری گردآوری کنیم و در اختیار تیم‌های درمانی قرار دهیم.

وی اظهار کرد: این نمونه پوستر با توجه به سادگی در ارائه مطالب و استفاده حداکثری از تصاویر آموزشی در نوع خود برای اولین بار در ایران تهیه شده است و قابل استفاده در کلیه مراکز درمانی، بیمارستان ها و درمانگاه ها و مطب پزشکان است.

راستین خاطرنشان کرد: این پوستر که دارای مطالبی از جمله طرز صحیح گرفتن نوار قلبی، ۱۰ گام تفسیر نوار قلبی، مشخصات کاغذ نوار الکتروکاردیوگرام، آریتمی های دهلیزی، بطنی و انواع بلوک های قلبی است، زیر نظر متخصصین طب اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه شده است.

وی با بیان اینکه پزشکان این دانش و مهارت را طی آموزش های تئوری و عملی دانشگاهی کسب می کنند، یادآور شد: امروزه یکی از معضلات حوزه سلامت افزایش بیماری‌های قلبی عروقی است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در آخرین گزارش خود اعلام کرد آمار مرگ و مير در ايران به دلیل بيماري‌هاي قلبي و عروقي در رتبه‌هاي نخست عوامل مرگ و میر قرار دارد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان اظهار کرد: یکی از راه‌های تشخیص مشکلات قلبی خصوصا در زمان وجود بیماری های حادی چون درد قفسه سینه و سکته قلبی، ابزاری به نام نوار قلبی است.

این کارشناس پرستاری افزود: قلب انسان یک عضله توخالی است که با تحریک سیستم عصبی و ضربان ساز خودکار ، خون را در بدن به گردش در می‌آورد و انتشار موج الکتریکی قلب به سطح بدن توسط دستگاهی به نام الکتروکاردیوگرام ثبت می شود که نتیجه آن نوار قلبی است که در واقع این نوار، تصویری از عملکرد قلب در اختیار ما قرار می دهد، اما نکته مهم در تشخیص و درمان بیماریهای قلبی، مهارت تیم پزشکی و پرستاری در شناخت درست اختلالات قابل مشاهده بر روی نوار قلبی است.