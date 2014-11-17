زنجان ۲۴۵ هزار مشترک گاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید عسگریان افزود: در صورت اعمال مديريت بر مصرف، مهمترين هميار شرکت گاز در تامين زيرساخت هاي انرژي بخش توليد و صنعت و به تبع آن تحقق توسعه پايدار خواهد شد.

وی با بيان اينكه با الکترونيکي شدن روند اجراي فرايندها و تاثير اين روند در جلوگيري از اتلاف وقت مردم، تاكنون ۴۴ درصد مشترکين گاز طبيعي قبوض خود را غيرحضوري پرداخت كرده اند گفت: اين ميزان در مدت مشابه پارسال ۳۸ درصد بوده كه نشانگر افزايش ۶ درصدی می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به روش هاي الکترونيکي پرداخت گاز بهاي مشترکين در استان زنجان اعلام کرد: با توجه به ايجاد درگاه الکترونيکي محاسبه، مشاهده و پرداخت قبوض گاز مشترکين در سايت شرکت گاز استان، اغلب مشترکين گازبهاي خود را با اين روش و همچنين تلفن بانک، باجه هاي الکترونيکي بانک ها، دستگاه ATM، اينترانت و sms پرداخت می كنند.

عسگریان گفت: کارمزد پرداختي شرکت گاز به بانک هاي استان از بابت پرداخت الکترونيکي به مراتب کمتر از پرداخت حضوري است و با پرداخت الکترونيکي مبالغ صرفه‌جويي شده در راستاي توسعه و عمران شبکه‌هاي گاز در اقصي نقاط استان صرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: پرداخت غير حضوري قبوض گاز به طور متوسط ماهانه حدود ۲۵۰ ميليون ريال صرفه اقتصادي دارد.

مدير عامل شركت گاز استان زنجان با اعلام اينكه کارمزد قبوض حضوري ۶۵۰ تومان و قبوض غير حضوري ۱۰۰ تومان است افزود: پرداختهاي غير حضوري در ۶ ماه امسال موجب کاهش پرداخت کارمزد به بانکها به مبلغي بيش از ۱۴۸ ميليون و ۴۵۷ هزار تومان شده است.

عسگريان بر لزوم پرداخت به موقع گازبهاي مصرفي تاکيد کرد و اظهار داشت: نهادينه کردن فرهنگ پرداخت به موقع قبوض گاز امري لازم و ضروري است، چرا که پرداخت به موقع؛ موجب وصول درآمد در موعد پيش بيني شده، کاهش درصد انتقال يافته، کاهش هزينه هاي وصول مطالبات، کاهش مراجعه کنندگان به امور مشترکين و در نهايت افزايش رضايتمندي مشترکين است.