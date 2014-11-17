آمار کشته و زخمی های ریزش آوار شهرستان سنقر به ۱۰ تن رسید

احمد بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر روز یکشنبه در روستای جوب کبود سفلی شهرستان سنقر و کلیایی یک واحد مسکونی قدیمی تخریب شد.

وی افزود: این حادثه به دلیل قدیمی بودن واحد مسکونی رخ داد که پس از آن با حضور نیروهای هلال احمر ۴ کشته و ۴ زخمی از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سنقر گفت: گروه های تجسس با ادامه تلاش خود موفق شدند یکی دیگر ازکشته شدگان را از زیر آوار بیرون بکشند.

بخشی یادآور شد: همچنین تا کنون ۵ مصوم نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده و به بیمارستان منتقل شده اند.

وی افزود: طبق اخبار رسیده، حال یکی از مصدومان وخیم گزارش شده که وی را به مرکز استان انتقال داده اند.